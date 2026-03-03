„Rengeteg orvosnál jártam…” – Nádai Anikó elárulta: komoly oka volt, hogy eddig nem jelentkezett

Ijesztő tünetekkel jelentkezett be Nádai Anikó 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában. A műsorvezető gyakran osztott meg tartalmakat hisztamin intoleranciájával kapcsolatban, most azonban egy időre eltűnt. Most kiderült, ennek súlyos oka volt.
A műsorvezető drámai hírt jelentett be oldalán, amiben elárulta, hogy nem a hisztamin intolerancia okozhatta eddigi tüneteit.
Sajnos egy ideje nem jelentkeztem hisztamin intoleranciával kapcsolatos videóval. Ennek az az oka, hogy nagyon nagy valószínűséggel nem ez áll a problémám hátterében
– írta a sztoriban, ahol több képet is megosztott arcáról, amin láthatóak az apró foltok és pöttyök.
Anikó arcán ugyanis hónapok óta jelennek meg piros pöttyök, van, amikor erősebben, olykor pedig alig láthatóan. Azonban eddig mindig visszatértek.
A műsorvezető végső elkeseredésében kérte követői segítségét, más is küzd-e hasonló tünetekkel, mint ő.
Szinte mindent kipróbáltam
– írta.
