"Minden napot úgy fogadok el, ahogy jön" - Az egyik leghalálosabb betegséggel küzd a 22 éves lány

A 22 éves Emma Herring az angliai Durhamből többször is téves diagnózist kapott, miután az orvosok eleinte izomhúzódásnak tulajdonították a mellkasi fájdalmait.

Súlyos betegség állt a lány izomfájdalmai mögött / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Nem átlagos izomhúzódással küzdött a fiatal

A fiatal optikus asszisztens 2025 áprilisában kezdett mellkasi fájdalmat tapasztalni. Bár érezte, hogy valami nincsen rendben, az orvosai kezdetben úgy vélték, valószínűleg szorongás áll a tünetek hátterében.

Egy hónappal később, amikor az állapota nem javult, a nő EKG-vizsgálatot szeretett volna kérni, erre azonban csak augusztusban került sor. A röntgenvizsgálatot követően elváltozást találtak nála, ezért antibiotikumot írtak fel neki, mivel a leletet az életkora miatt tüdőgyulladásnak vélték.

Emma állapota azonban tovább romlott, így november elején a North Durham Egyetemi Kórházba került, ahol több vizsgálatot is elvégeztek, majd egy nappal később lesújtó hírt közöltek vele: 4. stádiumú Hodgkin-limfómát, a vérrák egyik fajtáját diagnosztizáltak nála. A lánynak egy 7 centiméteres daganat volt a mellkasában, valamint egy 4 centiméteres a nyakában, a rák pedig már a nyirokcsomóira is átterjedt.

Bementünk a kórházba, és akkor mondták nekünk, hogy 4. stádiumú rákról van szó, a legelőrehaladottabb stádiumról, és én nem hittem el. Ez volt a legfélelmetesebb dolog, amin valaha keresztülmentem az életemben

- idézte fel.

A betegség agresszív jellege miatt Emma azonnal kemoterápiás kezelést kapott: elmondása szerint szívszorító volt, ahogy a kezelés megkezdése után három héttel elveszítette a haját, és különösen fájdalmas volt számára az, hogy korábban nem volt lehetősége lefagyasztani a petesejtjeit, miután fennáll az esélye annak, hogy meddő lesz, vagy korai menopauza alakul ki nála.

A kezelések a lányt mentálisan és fizikailag is rendkívül megviselik: előfordult, hogy az édesanyja segített neki a zuhanyzásban is, ami 22 évesen különösen nehéz helyzetet jelentett számára. Nemrég még saját lakásában élt, önálló, boldog életet tervezett - most pedig úgy érzi, egyik napról a másikra mindent elveszített.