Újabb csillag hunyt ki az égen - Elhunyt a Grammy-díjas legenda

Elhunyt a Grammy-díjas legenda, újabb csillag hunyt ki az égen – közölte a DailyStar. A gyászhírt a zenész barátja erősítette meg közösségi oldalán.
Szívszorító gyászhír érkezett! Újabb legendától búcsúzunk. John Hammond 83 éves korában hunyt el. Halálát barátja, a torontói blueszenész Paul Smith jelentette be március 1-jén, Facebookon.
A blues világa elveszített egy óriást. Én pedig a legjobb barátomat. Szívből együtt érzek Marlával és a családdal. Nyugodj békében, John.
Smith elmondta, hogy John felesége, Marla értesítette őt a művész haláláról.
Épp most néztem végig az évek során készült fotókat (...) Hatalmas inspiráció volt számomra, borzasztóan fog hiányozni...
John P. Hammond 1971-ben Grammy Trustees Award-díjat kapott. A lemezproducer John Henry Hammond fia volt, aki a Columbia Records legendás A&R szakembere volt.
