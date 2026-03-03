Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Újabb csillag hunyt ki az égen - Elhunyt a Grammy-díjas legenda

Grammy-díjas
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 22:05
gyászelhunyt
Újabb legendától búcsúzunk. Elhunyt John Hammond.

Elhunyt a Grammy-díjas legenda, újabb csillag hunyt ki az égen – közölte a DailyStar. A gyászhírt a zenész barátja erősítette meg közösségi oldalán.

Elhunyt a Grammy-díjas zenész
Elhunyt a Grammy-díjas zenész
Fotó: Pexels / Pexels

Elhunyt a Grammy-díjas zenész

Szívszorító gyászhír érkezett! Újabb legendától búcsúzunk. John Hammond 83 éves korában hunyt el. Halálát barátja, a torontói blueszenész Paul Smith jelentette be március 1-jén, Facebookon.

A blues világa elveszített egy óriást. Én pedig a legjobb barátomat. Szívből együtt érzek Marlával és a családdal. Nyugodj békében, John.

Smith elmondta, hogy John felesége, Marla értesítette őt a művész haláláról.

Épp most néztem végig az évek során készült fotókat (...) Hatalmas inspiráció volt számomra, borzasztóan fog hiányozni...

John P. Hammond 1971-ben Grammy Trustees Award-díjat kapott. A lemezproducer John Henry Hammond fia volt, aki a Columbia Records legendás A&R szakembere volt.

 

