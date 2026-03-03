Forró videó: Szabó Franciska bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Szabó Franciska ismét a ruháit ledobva adott hírt magáról: a sportoló ezúttal is bikiniben pózolt a kameráknak.

Szabó Franciska bikiniben mutatta meg formás testét / Fotó: Szabó Franciska

Az Exatlon Hungary-ban feltűnt Franciska a Power Slap sportág kemény edzéseinek eredményeként elért testalkatát egy cseppet sem fél megmutatni. Ezúttal egy kicsit a 2000-es évek hangulatát idéző, kék, strasszos bikiniszettben pózolva mutatta meg a kemény sport által izmosra formált testét.

Franciska egyébként nemrég a jeges fürdőből is bejelentkezett: ekkor jégkockák közé merült. Elmondása szerint szereti a jeges fürdőket, mert sokat segítenek a regenerációban, ám korábban nem gondolta volna, hogy a fejét is belemártja majd, mert ijesztőnek tűnt az ötlet.