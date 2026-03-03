Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Forró videó: Szabó Franciska bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 22:15
A sportoló ezúttal sem félt megmutatni izmos alakját. Szabó Franciska ismét falatnyi bikiniben jelentkezett be.
Szabó Franciska ismét a ruháit ledobva adott hírt magáról: a sportoló ezúttal is bikiniben pózolt a kameráknak.

Szabó Franciska
Szabó Franciska bikiniben mutatta meg formás testét / Fotó: Szabó Franciska

Az Exatlon Hungary-ban feltűnt Franciska a Power Slap sportág kemény edzéseinek eredményeként elért testalkatát egy cseppet sem fél megmutatni. Ezúttal egy kicsit a 2000-es évek hangulatát idéző, kék, strasszos bikiniszettben pózolva mutatta meg a kemény sport által izmosra formált testét.

Szabó Franciska szexi videóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

Franciska egyébként nemrég a jeges fürdőből is bejelentkezett: ekkor jégkockák közé merült. Elmondása szerint szereti a jeges fürdőket, mert sokat segítenek a regenerációban, ám korábban nem gondolta volna, hogy a fejét is belemártja majd, mert ijesztőnek tűnt az ötlet.

 

