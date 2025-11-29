Orbán Viktor: Magyarország fogja megnyerni a háborúról szóló vitát

Orbán Viktor is felszólalt a Digitális Polgári Körök nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésén. A miniszterelnök Tarczy Gyulával, a Nyíregyházi Televízió és Nyíregyházi Napló főszerkesztőjével beszélgetett.
A miniszterelnök elmondta, hogy a mostani háborús halál nélkülöz minden hősies romantikát. Mint jelezte, a nyugatiak a háborút egy sakkjátszmának fogják fel, miközben az emberi tragédiák összessége. Szerinte ez egy borzalmas dolog.
A világ legborzalmasabb dolga, amikor a szülő temeti el a gyerekét
– tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy az amerikai elnök érti, hogy a háborúnak véget kell vetni. Kiemelte, ha a háború kiterjed, az elnyeli Kárpátalját és az ottani magyarokat is. Mint mondta, a Nyírségben élők jól érzékelik, hogy a háború az ő bőrükre is mehet. – Felelőtlenség a veszélyt relativizálni – tette hozzá.
Orbán Viktor rámutatott: a nyugati vezetők háborúba akarnak menni, szerintük az oroszokat Ukrajna területén le lehet győzni, ami nekik előnyökkel járna, és ukrán vérrel fizetnék meg. Ebben pénz van, a háború üzlet. Már egyre nagyobb szerepet játszanak a hadiiparhoz kapcsolódó üzleti körök, ez a folyamat most zajlik Európában.
Ha a kontinensünkön valaki háborút veszít, annak súlyos következményei vannak. Ki fogja azt mondani, hogy 2022 áprilisában, amikor közel volt a béke, a nyugatiak akadályozták meg? Most élne több százezer ukrán és több területe lenne Ukrajnának, ki fogja ezt bevallani?
– kérdezte a miniszterelnök, majd hangsúlyozta: a háború el lett rontva, aminek a beismerése földrengést idézne elő, de ez el fog jönni, pont úgy, mint a migráció esetében.
Az uniós országok tévednek, nekünk viszont igazunk van, de ez nem egy egyszerű pozíció. Azt kérdezem: nincs deja vu érzésetek? Hogy volt a migrációval? Kinek lett igaza? Most mit mondtok? Azt, amit mi mondunk! Ugyanaz történik tehát a háború ügyében, ami a migráció ügyében is történt
– világított rá a kormányfő.
Orbán Viktor megjegyezte, hogy egyre többen leszünk és Magyarország meg fogja nyerni a háborúról szóló vitát.
Kiemelte, hogy az oroszoknak és az ukránoknak is van egy logikus szempontrendszere, ezért nehéz békét teremteni.
Nekem nem az ukránok fejével kell gondolkodni, hanem a magyarokéval. A magyar érdek, hogy minél hamarabb tűzszünet és béke legyen, mi pedig minél hamarabb kimeneküljünk a háborús árnyékból
– tette hozzá. A miniszterelnök szerint az a jó ösvény, amin most haladnak és az ukránokat próbálják rávenni, hogy kössenek békét Magyarország és egész Európa érdekében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.