Fontos, hogy megmaradjon a magyarok szabadsága!

Minden Háborúellenes Gyűlésnek fontos üzenete van a magyar emberek számára. Ezt a Sportért Felelős Államtitkár, Szabó Tünde is megerősítette, aki elmondta mindennek nem csupán azért van nagy jelentősége, hogy megőrizzük a szabadságunkat, hanem azért is, mert minél több emberhez el kell juttatni azt az üzenetet, hogy a magyar kormány kiáll a béke mellett.
A második Háborúellenes Gyűlés is teltházas volt, hasonlóan az elsőhöz. Ezzel kapcsolatban Szabó Tünde elmondta:
Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek Nyíregyházára. Itt vannak a nyíregyháziak és a vármegyéből is érkeztek részvevők és nagyon sok az ismert személy is.
Az államtitkár ezután arról beszélt, hogy szerinte miért fontos a tömeges részvétel a Háborúellenes Gyűlések során.
Nagyon fontos, hogy a magyarságunk megmaradjon, az identitásunk, a szabadságunk és az is, hogy erősödjön a digitális világunk, hiszen ez is fontos, hogy át tudjuk adni a fiataloknak, az idősebbeknek az üzenetet, hogy igenis nem megyünk háborúba és az identitásunk megmaradjon.
- fejtette ki Szabó Tünde.
