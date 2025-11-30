Fontos, hogy megmaradjon a magyarok szabadsága!

Minden Háborúellenes Gyűlésnek fontos üzenete van a magyar emberek számára. Ezt a Sportért Felelős Államtitkár, Szabó Tünde is megerősítette, aki elmondta mindennek nem csupán azért van nagy jelentősége, hogy megőrizzük a szabadságunkat, hanem azért is, mert minél több emberhez el kell juttatni azt az üzenetet, hogy a magyar kormány kiáll a béke mellett.

Szabó Tünde: meg kell védeni az identitásunkat! Fotó: Facebook/ Szabó Tünde

A második Háborúellenes Gyűlés is teltházas volt, hasonlóan az elsőhöz. Ezzel kapcsolatban Szabó Tünde elmondta:

Nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek Nyíregyházára. Itt vannak a nyíregyháziak és a vármegyéből is érkeztek részvevők és nagyon sok az ismert személy is.

Az államtitkár ezután arról beszélt, hogy szerinte miért fontos a tömeges részvétel a Háborúellenes Gyűlések során.

Nagyon fontos, hogy a magyarságunk megmaradjon, az identitásunk, a szabadságunk és az is, hogy erősödjön a digitális világunk, hiszen ez is fontos, hogy át tudjuk adni a fiataloknak, az idősebbeknek az üzenetet, hogy igenis nem megyünk háborúba és az identitásunk megmaradjon.

- fejtette ki Szabó Tünde.