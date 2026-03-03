„Halálra voltam rémülve” – az Agymenők Pennyje elárulta, melyik sztár közösítette ki

Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 22:30
forgatásbűbájos boszorkák
Nem minden forgatást idéz fel örömmel Kaley Cuoco. Az Agymenők színésznője elárulta, ki fogadta öleléssel, és ki volt az, aki a leginkább távolságot tartott tőle.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az Agymenők színésznője, Kaley Cuoco sokkoló vallomást tett a nemrégiben megjelent „Armchair Expert” című podcastben, melyben kifejtette, hogy milyen toxikus volt valójában a Bűbájos boszorkák című népszerű sorozat forgatása egy bizony színésznő miatt, még 2005-ben. 

alt=Az Agymenők színésznője állítja, hogy kiközösítették a Bűbájos boszorkák forgatásán
Az Agymenők színésznője állítja, hogy kiközösítették a Bűbájos boszorkák forgatásán, még 2005-ben / Fotó: AFP

Az Agymenők színésznője megnevezte rideg kolléganőjét

Az Agymenők Pennyjeként világszinten ismertté vált Kaley Cuoco elárulta: akad egy pont a karrierjében, amire nem szívesen gondol vissza. Ezt ki is fejtette.

Tudod, van, amikor annyi minden történik veled, hogy egyszerűen elfelejted a kellemetlen pillanatokat. Képzeld el: senkivel sem találkoztam korábban. Ők épp a közös fotózásukat csinálták. Én voltam az új lány. Ott volt Alyssa Milano, Rose McGowan és Holly Marie Combs. Soha nem találkoztam velük. Gondolj bele: csatlakozom a családi fotójukhoz, 21 évesen

– kezdte a színésznő.

Bár a fotózás zökkenőmentesen zajlott, a színésznő szerint a helyzet kezdett kínossá válni az ebédszünetben.

Belépek a terembe, és borzasztóan ideges vagyok. Ebédszünet volt, mindenki a sarkokban ült és evett. Alyssa Milano meglátott, és – ezt a történetet mindig elmesélem róla – felállt, odafutott hozzám, üdvözölt a sorozatban, hatalmas ölelést adott, annyira kedves és boldog volt. Soha nem felejtem el

– folytatta.

A színésznő azt is elárulta: volt azonban egy A-listás színésznő, aki egyszerűen kiközösítette: Rose McGowan.

Rose talán nem volt annyira boldog. Nem tudom. A mai napig nem tudom, hogy kedvel-e engem. De Alyssa fantasztikus volt. Halálra voltam rémülve. Furcsa dolog egy sorozathoz csatlakozni a nyolcadik évadban, ráadásul én csak egy évadot csináltam

– meséli a színésznő, hozzátéve: végig nagyon büszke volt a munkájára, amitől menőnek érezte magát. Elmondása szerint nagyon nehéz és intenzív volt. Mégis tisztán emlékszik, kik bántak jól vele, és kik tartották a távolságot – írja a Page Six.

 

