Magyarországon mindenki békét akar! - ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés a résztvevők szerint

Szombaton rendezték meg a második Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Ezúttal Nyíregyháza adott otthon a találkozónak, ahol a helyszínen már a kezdés előtt hosszú sorokban várták a részvevők, hogy beengedjék őket az eseményre. A rendezvényen a Bors újságírója is jelen volt, akinek több ott lévő elmondta, miért tartják fontosnak a Háborúellenes Gyűléseket.
Egy hölgy, aki a barátaival érkezett lapunknak elmondta, hogy egy nagyon jó közösséget alkotnak azok akik részt vesznek ezeken az eseményeken és az a legfontosabb, hogy megteremtsék a békét.
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szép számban vettek részt fiatalok is. Köztük egy fiatal férfi is, aki a családjával érkezett és az első sorokból követhette végig a felszólalásokat, megosztotta velünk a gondolatait arról, hogy számára miért fontos ez a rendezvény.
Azért fontos, hogy megmutassuk az ellenzéknek, hogy igenis sokan vagyunk. Nem álprofilok vagyunk, mint ők. És megmutathatjuk azt, hogy nekünk Magyarország az első és kiállunk azért amiben hiszünk!
- mondta és hozzátette, hogy fontos megmutatni, sokan vagyunk és ezt a választást meg kell nyerni! Ezért kell, hogy jöjjünk el minél többen és a Facebookon is legyünk minél aktívabbak!
A nyíregyházi helyszín abból a szempontból is különleges volt, hogy az ott élő emberek szinte testközelből érezhetik a háború okozta veszélyeket, hiszen az Ukrán határ hozzájuk meglehetősen közel van.
Mi itt a nyírségben közvetlenül az ukrán határ mentén átéljük a problémákat és én úgy gondolom, hogy itt mindannyian átérezzük ennek a közelségét.
- mondta egy nyíregyházi férfi, aki azért vett részt a találkozón, hogy a támogatásáról bíztassa a magyar kormányt.
Azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor és a nemzeti kormány a végsőkig kitart mellette, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból
- tette hozzá.
Szintén a kormány melletti kiállás és a béke fontossága miatt érkezett egy nő is a találkozóra, aki szerint nemcsak a jobboldali emberek, de az egész ország célja, hogy befejeződjön a háború.
Azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem Magyarországon minden ember békét akar, csak az a különbség, hogy a mi közösségünk tesz is érte a miniszterelnök úrral az élen. Nagyon reméljük, hogy egy budapesti helyszínnel létrejön a tárgyalás a két nagy hatalom között, amely mindenkinek békét hoz!
- nyilatkozta. Ezután pedig arról beszélt, hogy mindannyiunknak kell az a lelkitöltöttség, hogy milyen sokan vagyunk, hiszen zsúfolásig megtelt ez a terem itt Nyíregyházán.
Egy hazánk van és az egyetlen olyan ország vagyunk Európában, akitől mindent elvettek és mégis talpon maraduk és talpon vagyunk és talpon is leszünk, mert talpon kell lennünk! Ilyen ország még nincs még egy az európai térségben. Mi igazi példával járunk és ilyen fantasztikus miniszterelnökkel nem is lehet arról szó, hogy ne őt válasszuk. Aki nem választja, gondolja el, hogy sírás után már javítani a dolgokon nem lehet.
- mondta egy idősebb hölgy, aki a választás fontosságáról beszélt, miközben feszült figyelemmel várta, hogy elkezdődjön a rendezvény.
A jövő évi országgyűlési választások egyik legnagyobb tétje ugyanis az, hogy Magyarországot bele sodorják-e a háborúba. Azonban, ha a nemzeti kormány a helyén marad, akkor erre nem lesz esélye Brüsszelnek, sem az ellenzéknek. Emellett a Tisza párt azt az elképzelését sem tudja majd megvalósítani, miszerint visszavezetnék a kötelező sorkatonaságot, aminek eredményeképpen magyar fiatalok ezreit küldenék az ukrán frontra harcolni.
Ez ellen tiltakozik egy 76 éves nyugdíjas is, aki elmondta, már sok dolgot megélt az élete során, ezért nem akar többet háborús veszélyben élni.
Már megéltem egy pár dolgot. Nem szeretném, ha a gyerekeimet az unokáimat egy idegen országba elvinnék katonának. Nagyon jó ez, hogy nincs kötelező katonai szolgálat és éppen ezért úgy gondolom, hogy az ellenzéknek semmi joga nincs meghatározni ezt senki számára.
A kormány intézkedéseinek köszönhetően Magyarország a legbiztonságosabb állam Európában, Itt nincsenek rendszeresen terrortámadások és az emberek akár késő este is biztonságban érezhetik magukat, ha a nagyvárosok utcáin sétálnak. A béke mellett ez is fontos a választóknak, mivel ez is megszűnnek, ha a brüsszelita Tisza párt venné át az ország irányítását.
Azért, hogy megőrizzük a békét! Megőrizzük az országnak a biztonságát! Megőrizzük azt, hogy a lány unokáinknak ne kelljen reszketniük mikor nagyvárosokba mennek. Azért, hogy az a nyugalom, ami 15 éve a birtokunkban van és egy olyan fantasztikusan lett felépítve, az megmaradjon. Tehát ezért fontos, hogy itt legyünk!
- mondta egy idős hölgy arra a kérdésükre válaszolva, szerinte miért fontos a Háborúellenes Gyűlésen való tömeges részvétel.
