Igazi sztárdömping volt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen

Nyíregyházán november 29-én, szombaton tartották meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ismét hatalmas tömegeket mozgatott meg – nem véletlenül. Az esemény célja továbbra is egyértelmű: felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos megőriznünk a békét, a biztonságot és az összefogást egy olyan világban, ahol a szomszédban dúló háború napról napra emlékeztet minket arra, milyen törékeny mindez, és mennyi emberélettel és veszteséggel jár egy háború. A szervezők már az első pillanattól világossá tették, hogy a békepárti üzenet mindenkinél erősebben szól, és a rendezvény célja nem más, mint közösen kiállni a háború elutasítása mellett.

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen is előadta Radics Gigi és Curtis a Szabadság vándorait - Fotó: MW

Látványos produkcióval indult a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés

A győri esemény után Nyíregyházán is igazi sztárdömping fogadta a résztvevőket. A november 29-i rendezvényen számos hazai híresség jelent meg, akik fontosnak tartották, hogy személyes jelenlétükkel is támogassák a kezdeményezést. A hangulat most is felemelő volt, épp úgy, mint az első, nagy sikerű győri Háborúellenes Gyűlésen.

Az eseményt a világhírű Attraction magyar látványszínház produkciója nyitotta, amely nemcsak elképesztő látványt kínált, hanem fontos üzenetet is közvetített.

A műsorvezetői mikrofon mögött ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip álltak, akik kedves, profi és határozott jelenlétükkel teremtettek keretet az egész eseménynek. Mára már szinte elmaradhatatlan részévé váltak ezeknek a gyűléseknek: a közönség megszokta, hogy ők vezetik végig a programot, mindig vidámságot és lendületet adva az összejövetelnek.

Megható meglepetés produkcióval zárult az esemény - Fotó: MW

Radics Gigi Curtisszel és Nyerges Attilával is duettezett

Természetesen most sem maradhatott el a hatalmas sikert arató zenei blokk: Curtis és Radics Gigi ismét előadták szívbemarkoló produkciójukat, a Szabadság vándorait, amely Győrben már több ezres tömegben okozott libabőrt, és Nyíregyházán sem maradt el a meghatottság. A közönség együtt énekelte velük a dalt, amelynek üzenete tökéletesen illeszkedik a gyűlés szellemiségéhez: a béke mindennél fontosabb.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. - Muri Enikő is megosztotta gondolatait a szomszédban zajló háború kapcsán - Fotó: MW

A sztárok sora ezzel azonban korántsem ért véget: Muri Enikőt, Nyíregyháza szülöttét különösen nagy szeretettel fogadta a helyi közönség. A színpadon kiemelte, milyen sokat jelent számára, hogy a szülővárosában állhat ki a béke mellett, és hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a háború véget érjen.