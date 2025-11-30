Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Igazi sztárdömping volt a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 08:00
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésre ezúttal is rengeteg hazai sztár érkezett, hogy személyes jelenlétével támogassa a rendezvény üzenetét: a béke és az összefogás fontosságát. Curtis és Radics Gigi a Szabadság vándorait adta elő, de Muri Enikő és Csisztu Zsuzsa is a béke mellett állt ki.
Nyíregyházán november 29-én, szombaton tartották meg a Háborúellenes Gyűlést, amely ismét hatalmas tömegeket mozgatott meg – nem véletlenül. Az esemény célja továbbra is egyértelmű: felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos megőriznünk a békét, a biztonságot és az összefogást egy olyan világban, ahol a szomszédban dúló háború napról napra emlékeztet minket arra, milyen törékeny mindez, és mennyi emberélettel és veszteséggel jár egy háború. A szervezők már az első pillanattól világossá tették, hogy a békepárti üzenet mindenkinél erősebben szól, és a rendezvény célja nem más, mint közösen kiállni a háború elutasítása mellett.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Radics Gigi és Curtis
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen is előadta Radics Gigi és Curtis a Szabadság vándorait - Fotó: MW

Látványos produkcióval indult a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés

A győri esemény után Nyíregyházán is igazi sztárdömping fogadta a résztvevőket. A november 29-i rendezvényen számos hazai híresség jelent meg, akik fontosnak tartották, hogy személyes jelenlétükkel is támogassák a kezdeményezést. A hangulat most is felemelő volt, épp úgy, mint az első, nagy sikerű győri Háborúellenes Gyűlésen.

Az eseményt a világhírű Attraction magyar látványszínház produkciója nyitotta, amely nemcsak elképesztő látványt kínált, hanem fontos üzenetet is közvetített.

A műsorvezetői mikrofon mögött ezúttal is Szabó Zsófi és Rákay Philip álltak, akik kedves, profi és határozott jelenlétükkel teremtettek keretet az egész eseménynek. Mára már szinte elmaradhatatlan részévé váltak ezeknek a gyűléseknek: a közönség megszokta, hogy ők vezetik végig a programot, mindig vidámságot és lendületet adva az összejövetelnek.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Radics Gigi Nyerges Attila
Megható meglepetés produkcióval zárult az esemény - Fotó: MW

Radics Gigi Curtisszel és Nyerges Attilával is duettezett

Természetesen most sem maradhatott el a hatalmas sikert arató zenei blokk: Curtis és Radics Gigi ismét előadták szívbemarkoló produkciójukat, a Szabadság vándorait, amely Győrben már több ezres tömegben okozott libabőrt, és Nyíregyházán sem maradt el a meghatottság. A közönség együtt énekelte velük a dalt, amelynek üzenete tökéletesen illeszkedik a gyűlés szellemiségéhez: a béke mindennél fontosabb.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. muri enikő
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.  - Muri Enikő is megosztotta gondolatait a szomszédban zajló háború kapcsán  - Fotó: MW

A sztárok sora ezzel azonban korántsem ért véget: Muri Enikőt, Nyíregyháza szülöttét különösen nagy szeretettel fogadta a helyi közönség. A színpadon kiemelte, milyen sokat jelent számára, hogy a szülővárosában állhat ki a béke mellett, és hangsúlyozta, mennyire fontos az, hogy a háború véget érjen.

Hasonló üzenetet hozott Csisztu Zsuzsa is, aki nyíltan kiállt amellett, hogy minden erőnkkel kerülni kell a háborút.

Az esemény végén pedig egy meglepetés produkcióval tért vissza a színpadra Radics Gigi, ám ezúttal Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontemberének az oldalán, majd előadták a Nélküled című dal duett verzióját, amivel ismét a szeretet és az összefogás fontosságára hívták fel a figyelmet.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Rákay Philip
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. szabó zsófi
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. csisztu zsuzsa
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Radics Gigi és Curtis
Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29.
Az eseményt az Attraction nyitotta egy elképesztően látványos produkcióval

