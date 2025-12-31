2025 a gyász éve volt: ezeket a magyar sztárokat vesztettük el idén

Sajnos vitathatatlan, hogy a 2025-ös év nem tartozott a legboldogabbak közé, szinte nem is volt olyan hét, hogy ne ért volna bennünket valamilyen lesújtó, a sztárvilágot is érintő gyászhír. A Bors összegyűjtötte azokat a hírességeket, művészeket, akik 2025-ben búcsút intettek a földi létnek. Sokan közülük nagyon fiatalon, idejekorán távoztak közülünk.

2025 a gyász éve volt (Fotó: unsplash.com)

Nyugodjanak békében!

2025 a gyász éve volt: őket vesztettük el

Békés Itala

Békés Itala 2025 januárjában hunyt el (Fotó: Móricz István)

Január 14-én, kedden érkezett a lesújtó hír: elhunyt Békés Itala. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész életének 98. életévében huny el január 13-án, hétfőn – közölte az Örkény Színház kedden az MTI-vel.

A színésznő még három évvel ezelőtt, 2022. márciusának végén, a Madách Színház szalonjában tartott születésnapi köszöntőjén beszélt arról, mit szeretne a 100. születésnapjára. Békés Itala már akkor az ország legidősebb aktív színésznője volt, elképesztő életenergiával és vidámsággal mesélt a terveiről. Elárulta, azt tervezi, hogy táncolni fog a 100. születésnapján, ám erre már sajnos nem lesz lehetősége.

"100. születésnapomra úgy gondoltam, hogy most már tényleg én kapjak szépeket, ti adjatok nekem ajándékot. Nem menyasszony tánc lesz, hanem öregtánc. Egy táncért mindenki annyit dob a kalapba amennyit gondol"

– tette hozzá a varázslatos színésznő, akinek születésnapján köszöntőt mondott Szirtes Tamás és Müller Péter Sziámi is.

Az egész országot megrázta, hogy Békés Itala meghalt.

Lukáts Andor

A Katona József Színház társulata szomorúan tudatta január végén, hogy életének nyolcvanegyedik évében elhunyt Lukáts Andor Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész, rendező – közölte a teátrum a Facebook-oldalán.

Pályafutását a Pinceszínházban kezdte amatőr színészként, majd a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződött, ahol kezdetekben segédszínész, majd színész és rendező vált belőle belőle. Andor 1994 és 2008 között volt társulatunk tagja. Neki és Halász Péternek köszönhetően indult el a Hírszínház a Kamrában – írja közleményében a Katona József Színház.

Návai Anikó