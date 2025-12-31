2025 a gyász éve volt: ezeket a magyar sztárokat vesztettük el idén

Sajnos vitathatatlan, hogy a 2025-ös év nem tartozott a legboldogabbak közé, szinte nem is volt olyan hét, hogy ne ért volna bennünket valamilyen lesújtó, a sztárvilágot is érintő gyászhír. A Bors összegyűjtötte azokat a hírességeket, művészeket, akik 2025-ben búcsút intettek a földi létnek. Sokan közülük nagyon fiatalon, idejekorán távoztak közülünk.
Nyugodjanak békében!
Január 14-én, kedden érkezett a lesújtó hír: elhunyt Békés Itala. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész életének 98. életévében huny el január 13-án, hétfőn – közölte az Örkény Színház kedden az MTI-vel.
A színésznő még három évvel ezelőtt, 2022. márciusának végén, a Madách Színház szalonjában tartott születésnapi köszöntőjén beszélt arról, mit szeretne a 100. születésnapjára. Békés Itala már akkor az ország legidősebb aktív színésznője volt, elképesztő életenergiával és vidámsággal mesélt a terveiről. Elárulta, azt tervezi, hogy táncolni fog a 100. születésnapján, ám erre már sajnos nem lesz lehetősége.
"100. születésnapomra úgy gondoltam, hogy most már tényleg én kapjak szépeket, ti adjatok nekem ajándékot. Nem menyasszony tánc lesz, hanem öregtánc. Egy táncért mindenki annyit dob a kalapba amennyit gondol"
– tette hozzá a varázslatos színésznő, akinek születésnapján köszöntőt mondott Szirtes Tamás és Müller Péter Sziámi is.
Az egész országot megrázta, hogy Békés Itala meghalt.
A Katona József Színház társulata szomorúan tudatta január végén, hogy életének nyolcvanegyedik évében elhunyt Lukáts Andor Jászai Mari- és Kossuth-díjas színművész, rendező – közölte a teátrum a Facebook-oldalán.
Pályafutását a Pinceszínházban kezdte amatőr színészként, majd a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződött, ahol kezdetekben segédszínész, majd színész és rendező vált belőle belőle. Andor 1994 és 2008 között volt társulatunk tagja. Neki és Halász Péternek köszönhetően indult el a Hírszínház a Kamrában – írja közleményében a Katona József Színház.
Mint ahogy arról a Bors beszámolt, február 18-án reggel érkezett a lesújtó hír, miszerint 76 éves korában elhunyt a népszerű, Amerikában is ismert újságíró-műsorvezető, Návai Anikó. Návai halála futótűzként söpört végig a sztárvilágban, mindenki értetlenül áll a tragédia előtt, Vajna Tímeát is mélyen megrázták a történtek. Ez persze érthető, hiszen Andy Vajna özvegye rengeteg időt töltött a sztárok által is kedvelt újságíróval, és nem csak akkor, amikor Anikó Andy Vajnával készített interjút.
Sajtóinformációk szerint azt is tudni, hogy miben halt meg a hollywoodi sztárok körében is ismert újságíró: úgy tudni, hogy Návai Anikót agydaganat vitte el, és nagyjából egy éve diagnosztizálták a gyilkos kórral.
Február 23-án jött a gyászhír: elhunyt a Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színész, Harkányi Endre. Sajtóhírek szerint a színész idén január elején került kórházba, miután elesett az otthonában, és combnyaktörtést szenvedett, de bízott a gyógyulásban. Harkányi generációk kedvence volt, aki páratlan tehetségével és jellegzetes hangjával felejthetetlen alakításokat hagyott maga után. A hír után azonnal mély gyászba borult a színház- és filmrajongók közössége. Harkányi Endre halála mindenkit megrendített.
A legendát a Kozma utcai izraelita temetőben helyezték végső nyugalomra.
Lesújtotta a művészvilágot idén februárban a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, Mécs Károly halála. A család akkoriban a következőket tudatta az MTI-vel:
Életének kilencvenedik évében szerdán este elhunyt Mécs Károly Kossuth-nagydíjas, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a nemzet művésze, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. A tájékoztatás szerint a felejthetetlen tehetségű művész hosszan tartó, méltósággal viselt betegség következtében vesztette életét.
A Kossuth-nagydíjas színművészt, a Nemzet Művészét március 12-én, szerdán temették el a Farkasréti temetőben – közölte közösségi oldalán a Nemzeti Színház.
Váratlan gyászhírre ébredt az ország március 12-én: 55 éves korában elhunyt Bényi Ildikó. Az Önök kérték háziasszonya mindenki számára csupaszív, mosolygós tévés volt, de sokan nem tudták, hogy a színfalak mögött súlyos betegséggel küzdött.
A műsorvezető csaknem harminc éven át vezette az MTVA legendás kívánságműsorát, az Önök kértéket, amely minden hétköznap jelentkezett. Az Origo sajtóinformációkra hivatkozva az írja: a műsorvezető 55 éves korában hunyt el, úgy tudni az elmúlt hetekben Bényi Ildikó már nem szerepelt a legendás műsorban, a helyét Radványi Dorottya vette át. Feltehetőleg Bényi nem önszántából adta át a helyét, már ekkor súlyos betegséggel küzdött.
Kadlott Károly, becenevén Kadlott Karcsi magyar énekes, szalonzenész, mulatószene-előadóművész. Az 1960-as évek vége óta jelen volt a magyar zenei életben, főként lakodalmas, illetve mulatós dalairól ismert, leginkább kellemes, emellett sokszor humoros vagy éppen enyhén vulgáris tartalmú szövegekkel. Március 23-án, vasárnap délután a rajongói oldalán jelentették be a szomorú hírt, miszerint elhunyt Kadlott Karcsi. A rajongók által azonnal elkezdett özönleni a részvétnyilvánító hozzászólások.
"Én tizennégy éves korom óta ismerem Karcsit. Teljesen le vagyok taglózva. Azt tudni kell, hogy ennek a műfajnak Kadlott Karcsi volt a legeslegnagyobb királya. Amikor ő kezdte, nem volt még 3+2 együttes és Soroksári Sváb-Parti. Az ő Nem zörög a haraszt és a Füredi Anna-bálon című kazettái több millió példányban fogytak el. Rengeteg slágert adott Karcsi a magyar népnek. Minden Kadlott Karcsitól indult a mulatós műfajban. Őt követték a 3+2, Lajcsi és a Dáridó és jómagam is. Karcsi zenéjére olyan szintű igény volt, hogy nem tudtak annyi kazettát gyártani, ami ne fogyott volna el. Talán nem túlzok, amikor azt állítom, minden magyar háztartásban volt egy Kadlott Karcsi kazetta"
– mondta Csocsesz elhunyt kollégájáról.
Árpilisban jelentette be a fia, hogy 75 éves korában elhunyt a nehéz sorsú színész, Galkó Balázs. Galkó Balázs 1968-ban a Ki mit tud?-ban versmondóként tűnt fel. 1970–től színész, rendező. 1970–1972 között a Nemzeti Színház, 1972–1976 között a 25. Színház tagja volt. 1976–1979 között a Szolnoki Szigligeti Színházban szerepelt. 1979–1983 között a Miskolci Nemzeti Színházban játszott. 1983–1986 között a kecskeméti Katona József Színház, 1998–tól 2013-ig az Újszínház tagja volt. 1986–1998 között szabadúszó volt.,2015–2016-ban pedig a Soproni Petőfi Színház tagja volt, 2021-2024 között a József Attila Színházban játszott.
2025. július 14-én, 54 éves korában Schmuck Andor meghalt. A politikusból lett médiaszemélyiség élete utolsó hónapjaiban súlyos betegséggel küzdött, amit A Nagy Duett egy élő show-jának végén jelentett be. A nyilvánosság előtt zajló küzdelem hónapról hónapra vált egyre fájdalmasabbá. Április végén már komorabb hangnemben nyilatkozott, és tudatosította: a csata tétje nem kevesebb, mint az élete. „Vagy én nyerek, vagy a betegség” – mondta, de akkor sem veszítette el teljesen a reményt. Júniusban azonban már arról beszélt egy interjúban, hogy az orvosok szerint legfeljebb nyolc hónapja lehet hátra, ha a kezelések nem hatnak. Bevallotta, hogy lelkileg is kimerült, előfordult, hogy napokig képtelen volt felállni a padlóról. Még július elején is folytatta a terápiákat, és egy augusztus eleji sorsdöntő vizsgálatba kapaszkodott. A vizsgálat azonban már nem történhetett meg.
Schmuckot a Fiumei úti sírkertben helyezték végső nyugalomra, abba a sírba, amit már éltében látogatott.
Elhunyt Keresztes Tibor – Cintula – számolt be a tragikus hírről Poptarisznya a Facebook-oldalán augusztusban.
"A '60-as évektől kezdve a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának külsős riportereként dolgozott, de igazi kultikus figurává a Fővárosi Művelődési Házban (FMH) működő Magnósklub szervezőjeként vált. Ezeken az eseményeken a nyugati zene, a közösségi élmény és a fiatalos lendület találkozott – egy olyan korban, amikor ez még bátor és újító dolognak számított"
– írják.
"Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá"
– nyilatkozta B. Tóth László a Borsnak a tragédiát követően.
Auugusztus elsején jött a lesújtó hír, hogy ciprusi nyaralása közben, kerékpárbalesetben elhunyt Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes. A Bors információja szerint a 46 esztendős országos bajnok sportoló elesett a biciklivel, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy nem tudták megmenteni az életét. Az út szélén találtak a testére.
"Nem találom a szavakat, de nincsen erre jó szó, hogy egy ekkora traumát hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet ebből építkezni továbblépni, noha muszáj. Béci erre tanított minket, igazából ez a hagyatékának egy része, hogy csinálni kell és menni kell tovább"
– nyilatkozta később Kathi Béla özvegye, Salamon Dia, kiemelve, hogy a kislányuk, Jázmin, hatalmas támasza, illetve a saját és a férje családjára, valamint a barátokra is mindenben számíthat.
Október 29-én, szerdán érkezett a megrázó gyászhír: elhunyt Kassai Ilona, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, az Állami Déryné Színház alapító tagja. A színházi világ ikonjának halálhírét fia, a rapper Ganxsta Zolee jelentette be közösségi oldalán.
"Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya" – üzente akkor a zenész megtörten.
Megrázta az országot a hír december elején: 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A színész haláláról elsőre csak annyit közöltek, hogy "gyors lefolyású betegségben" hunyt el. Mostanra már azt is tudni lehet: Kálloy Molnár Pétert egy daganatos betegség támadta meg, amit áprilisban diagnosztizáltak. Bár az orvosok mindent megtettek érte, állapota a kezelések ellenére hirtelen leromlott, a szervezete pedig végül feladta a küzdelmet.
Kálloy Molnár özvegye, Lestár Ágnes a tragédiát a követően a hot! magazinnak beszélt imádott férje elvesztéséről:
„Az orvos velem közölte a rossz hírt” – kezdte a beszélgetést a könnyeivel küszködve Lestár Ági, Kálloy Molnár Péter felesége. „Később elmondtuk neki, hogy hasnyálmirigyrákja van, ami már kisebb áttéteket képezett a májra, mégis valamennyien elhittük, hogy jobban lesz. Pecának nagyon erős volt a hite, és ez vitte előre. Tudod, eleinte maga miatt akart meggyógyulni, de ahogyan teltek a napok, elkezdett sok embert felhívni, hogy bocsánatot kérjen tőlük. Számot akart vetni, és közben mindenkinek azt hangsúlyozta: »Csak szeretném elmondani, hogy szeretlek!« A telefonálások után eljutott arra a pontra, hogy azt érezte, tiszta lett, és most már csak a gyógyulásra kell figyelnie. Ebben az élet írta darabban ezt a szerepet szánta magának” – mesélte a gyászoló feleség.
Alig több mint egy héttel Kálloy Molnár Péter halála után újabb tragédia rázta meg a magyar művészvilágot. December 10-én, szerdán reggel elhunyt Balázs Péter színész, rendező, a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója. Balázs Péter 82 éves volt, őt is egy súlyos betegség vitte el.
"Hiába volt beteg már évek óta, erre nem lehet felkészülni. Az elmúlt időszakban súlyosbodott az állapota. Itthon ápoltuk, és a lelkem mélyén tudtam, ennek így kell történni, elfogadtam. Ha valaki 64 évig a társad, és többé nincs, nem találod sehol, az borzalmas, de velem van, az ő szobájában aludtam, itt van velem"
- nyilatkozta sírva a Tények Plusznak Balázs Péter felesége, Csilla asszony.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.