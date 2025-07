„Egyik gyász jött a másik után” – Pokoliak voltak Schmuck Andor utolsó évei! Sorra haltak meg a szerettei

„Anyám helyett anyám volt, és mint olyan, valódi anyatigrisként próbálta tőlem távol tartani azokat a nőket, akik szerinte nem szerelemből közeledtek felém. A lányok körülöttem nem is igazán szerették őt, én viszont annál inkább. Huszonöt évvel ezelőtt, amikor megismertem, még a Magyar Motorsport Szövetségnél dolgozott, utána jött át a Tisztelet Társaságához. Egész életét arra tette fel, hogy másokon segítsen, és ő a legjobb példa arra, hogy az ember semmilyen körülmények között nem hagyhatja el magát. Bea ugyanis kerekesszékes volt, de így is elképesztő életutat járt véget. Találkozott Ferenc pápával, mivel több zarándoklatot is vezetett, sőt, az ő nevéhez fűződik a "legtöbb életkor együtt táncol" elnevezésű Guiness-rekord is” – vallotta be Schmuck Andor.

Schmuck Andor hatása megkérdőjelezhetetlen a magyar közéletre (Fotó: MediaWorks archívum)

Barátairól mindig megemlékezett

Schmuck, Bea halála után emlékkoncertet szervezett, és méltatta ismerőse küzdelmes, de példamutató életútját. Többször is hivatkozott rá, hogy ő volt az egyik olyan ember, aki sosem fordult el tőle.

Schmuck Andor életében kiemelkedő szerepet játszott barátja, Dr. Pánczél Zoltán Tibor, aki a temesvári Mihai Eminescu Egyetem rektoraként tevékenykedett, és számos magyarországi fiatalt mentorált, köztük Schmuckot is. Pánczél 2013 januárjában hunyt el, és halála mély nyomot hagyott Schmuckban. Barátja kérésére Andor megígérte, hogy mellette fog nyugodni, és ennek jeléül saját nevét is felvésette a sírkőre. A síremléken a "Non Sunt Ex" latin felirat olvasható, ami magyarul annyit tesz: "Itt sem nyugszom"

Schmuck Andor tragédiái ellenére mindig meg tudta nevettetni az embereket (Fotó: Bánkúti Sándor)

Voltak intő jelek...

Schmuck Andor betegsége utolsó hónapjaiban nyugtalanító jeleket adott. Májusban saját sírjáról tett közzé egy képet, aláírva: „Farkasszemet nézek a halállal, de még vannak terveim” Barátai ezt már akkor is aggasztónak találták, de nem gondolták, hogy a tragédia ennyire közel van.

Halálát követően barátai hívták a rendőrséget, miután nem tudták elérni. A tűzoltók törtek be lakásába, ahol holtan találták. A rendőrség idegenkezűségre utaló jelet nem talált, az ügy közigazgatási hatósági eljárásban zajlik. Schmuck Andor 54 éves volt, Nyugodjon békében...