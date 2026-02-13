Viszlát Horvátország – Az élelmes magyarok idén nyáron egy másik európai országba utaznak

Az elmúlt években a nyári autós tengerparti nyaralás szinte egyet jelentett Horvátországgal. Közel van, sokan már évtizedek óta visszajárnak. Csakhogy a 2026-os szezonra egyre több közép-európai utazó kezdi újragondolni a nyaralását. Az oka pedig egyértelműen az emelkedő árak. Ekkor kerül képbe egy ország, amely gyorsan kapaszkodik fel a kedvenc úti célok közé. Ez pedig nem más, mint Albánia.
Albánia a Balkán déli részén fekszik, a Jón- és az Adriai-tenger találkozásánál, nagyjából Dél-Olaszországgal egy vonalban. Az ország egyszerre kínál tengert és hegyeket, kisebb üdülővárosokat és még sok helyen érintetlenebb környezetet. Ami pedig sokak számára a legfontosabb szempont: autóval is elérhető, nincs szükség költséges repülőútra. Az utóbbi tíz évben látványosan fejlődött a turizmus, de a tömeg még nem érte el azt a szintet, amit a horvát tengerparton megszoktunk. Ez sok utazó szemében kifejezetten előny.
Magyarországról Albánia autóval elérhető, de hosszabb útra kell készülni, mint a horvát tengerpart esetében. Budapestről az albán fővárosig, Tiranáig nagyjából 900–1000 kilométert kell megtenni, ami forgalomtól és útvonaltól függően 12–14 órás menetidőt jelent. Sokan a Magyarország–Szerbia–Albánia útvonalat választják, mert ez a legrövidebb, míg mások Horvátországon és Montenegrón keresztül mennek, ami ugyan hosszabb, de kiszámíthatóbb tempót és jobb útszakaszokat kínál. Ez utóbbi esetben 14–16 órával érdemes számolni. Ha az albán tengerpartra, például Saranda vagy Ksamil környékére tartunk, Tiranához képest további 3–4 óra vezetésre kell felkészülni. Az országon belül a hegyesebb, kanyargós utak miatt az utolsó szakasz gyakran lassabb, mint amit a térkép mutat, ezért érdemes lazább időtervvel számolni.
Albániában a legnagyobb meglepetést az árak okozzák, ez az egyik legkedvezőbb árú európai tengerparti úti cél. Bár az árak itt is emelkedtek az elmúlt évekhez képest, a költségek még mindig jóval alacsonyabbak, mint a horvát tengerparton. Egy egyhetes albániai nyaralás autós utazással, két főre számolva jellemzően 230–330 ezer forintból kijön a nyári főszezonban is.
A szálláshelyek árai főszezonban többnyire 12–20 ezer forint között alakulnak éjszakánként két főre, ami egy hétre nagyjából 85–140 ezer forintos költséget jelent. Étkezésre fejenként 45–75 ezer forinttal érdemes számolni egy hétre, mivel egy főétel ára jellemzően 2500–4500 forint, egy vacsora itallal együtt pedig ritkán haladja meg a 6–7 ezer forintot. Az autós utazás költségei – üzemanyaggal és útdíjakkal együtt – oda-vissza általában 90–130 ezer forint körül alakulnak, az útvonaltól és az indulási helytől függően. Ehhez jönnek még az egyéb kiadások, például napágybérlés, kávézás, fagylalt vagy kisebb programok, amelyek egy hét alatt jellemzően 25–45 ezer forintot tesznek ki. Albánia idén is kedvező ár-érték arányt kínál azoknak, akik autóval vágnának neki a nyaralásnak.
Az albán tengerpart sokakat meglep. Különösen Ksamil és Saranda környékén feltűnő a víz tisztasága és a tenger világos, türkizes árnyalata, amely inkább idézi a mediterrán déli részét, mint a Balkánt. A strandok jellemzően kisebbek, változatosak, egyes szakaszokon kavicsos partok váltják egymást finomabb, homokos öblökkel, sok helyen pedig apró, eldugott partszakaszok is felfedezhetők. A tömegturizmus egyelőre nem uralja a vidéket úgy, mint Horvátország legismertebb partszakaszait, bár az érdeklődés évről évre nő, és ez már most is érezhető a főszezonban. Ennek ellenére még mindig lehet csendesebb strandot találni, a kisebb üdülőhelyeken pedig megmaradt az a laza, kevésbé nyüzsgő, hangulat, ami sokak számára az albán nyaralás egyik legnagyobb vonzereje. Az előnyök mellett érdemes kevésbé vonzó tényekről is beszélni. A főbb turisztikai központokon kívül az infrastruktúra egyszerűbb, a szolgáltatások színvonala helyenként egyenetlen, és néhol kicsit retró a környezet.
Albánia nem csak strandolásra alkalmas úti cél. Az ország meglepően sokszínű, és már egy egyhetes nyaralásba is belefér néhány kirándulás. Délen található Gjirokastër, az UNESCO világörökségi listáján szereplő óváros, ahol kőházak, meredek utcák és egy hatalmas vár uralja a látképet. A város jól kombinálható egy tengerparti nyaralással, és képet ad Albánia történelmi arcáról is. Hasonlóan népszerű kirándulóhely Berat, amelyet az „ezerablakos városként” emlegetnek, és ahol az oszmán kori építészetet csodálhatjuk meg.
A természetkedvelők számára kihagyhatatlan a Kék szem-forrás (Syri i Kaltër), egy mély, kristálytiszta karsztforrás, amelynek színe napsütésben szinte irreálisan kék. A környék kellemes kirándulóhely, főleg a nyári melegben.
A főváros, Tirana jó kiindulópont lehet a környék felfedezéséhez. A városban keveredik a kommunista múlt emlékezete a fiatalos, kávézós, pezsgő városi élettel, és néhány óra alatt jól bejárható.
Albániában a látnivalók viszonylag kis távolságon belül elérhetők egymástól. Így a nyaralás nem kizárólag a tengerpartról szól, hanem könnyen kiegészíthető kulturális és természeti élményekkel is.
Nézd meg a Kék szem forrást videón:
