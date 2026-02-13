Viszlát Horvátország – Az élelmes magyarok idén nyáron egy másik európai országba utaznak

A horvát árak sok magyar számára már nem férnek bele a költségvetésbe.

Albánia hasonló tengerparti élményt kínál, jóval kedvezőbb árakon.

Albánia autóval is elérhető, tiszta tengerrel és változatos látnivalókkal vár.

Az elmúlt években a nyári autós tengerparti nyaralás szinte egyet jelentett Horvátországgal. Közel van, sokan már évtizedek óta visszajárnak. Csakhogy a 2026-os szezonra egyre több közép-európai utazó kezdi újragondolni a nyaralását. Az oka pedig egyértelműen az emelkedő árak. Ekkor kerül képbe egy ország, amely gyorsan kapaszkodik fel a kedvenc úti célok közé. Ez pedig nem más, mint Albánia.

Albánia tengerpartja Ksamil és Saranda környékén egyre népszerűbb

Miért épp Albánia?

Albánia a Balkán déli részén fekszik, a Jón- és az Adriai-tenger találkozásánál, nagyjából Dél-Olaszországgal egy vonalban. Az ország egyszerre kínál tengert és hegyeket, kisebb üdülővárosokat és még sok helyen érintetlenebb környezetet. Ami pedig sokak számára a legfontosabb szempont: autóval is elérhető, nincs szükség költséges repülőútra. Az utóbbi tíz évben látványosan fejlődött a turizmus, de a tömeg még nem érte el azt a szintet, amit a horvát tengerparton megszoktunk. Ez sok utazó szemében kifejezetten előny.

Autóval mennyi idő Albánia Magyarországról?

Magyarországról Albánia autóval elérhető, de hosszabb útra kell készülni, mint a horvát tengerpart esetében. Budapestről az albán fővárosig, Tiranáig nagyjából 900–1000 kilométert kell megtenni, ami forgalomtól és útvonaltól függően 12–14 órás menetidőt jelent. Sokan a Magyarország–Szerbia–Albánia útvonalat választják, mert ez a legrövidebb, míg mások Horvátországon és Montenegrón keresztül mennek, ami ugyan hosszabb, de kiszámíthatóbb tempót és jobb útszakaszokat kínál. Ez utóbbi esetben 14–16 órával érdemes számolni. Ha az albán tengerpartra, például Saranda vagy Ksamil környékére tartunk, Tiranához képest további 3–4 óra vezetésre kell felkészülni. Az országon belül a hegyesebb, kanyargós utak miatt az utolsó szakasz gyakran lassabb, mint amit a térkép mutat, ezért érdemes lazább időtervvel számolni.