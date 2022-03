Furcsa dolgot kér 100. szülinapjára a Kossuth-díjas színésznő

Békés Itala 1927. március 23-án született és mára, 95 évesen országunk legidősebb aktív színésznője lett. A Madách színházban tartott szerdai ünnepségen sok derű és nevetgéléstől visszhangzott az Erzsébet Körút.

86 évvel ezelőtt azt mondta a nővér az intézetben, hogy a születésnapjára az embernek nem adni kell, hanem kapni – kezdte a művésznő.

– Ő minden születésnapján, minden gyereknek 3 kívánságát teljesítette. Szentképet adott, fényképet, csokit, csillagot, de még olyat is, hogy törölje ki az egyik rossz jegyet, vagy csak akkor kelljen felelni, amikor akar. Én azt kértem, hogy törölje ki az összes rossz jegyem. Akkor feleljek amikor csak akarok, és ne feleljek ha nem akarok. Egy csodálatos pedagógus volt. Érdekes módon év végére mégsem borult fel a rend. Én is megbuktam számtanból, ahogy kell. Nagyon sírtam. Mondta nekem, hogy ne sírjak, mert senki nem fogja tőlem megkérdezni, hogy harmad és fél éves koromban. Csak azért buktat meg, hogy legalább a piacon tudjak majd vásárolni, annyira legalább értsek a matematikához – mesélte Itala nevetve, majd elmondta, hogy ezen szép felfogását a pedagógusnak ő is használja a mindennapjaiban:

– Átvettem ezt a szokását és 85 éves születésnapomon ajándékot adtam az Örkény színház 3 legtehetségesebb színésznőjének. Azon kincseimet, amiket összegyűjtöttem az évek során.

Fotó: Móricz István

100. születésnapomra úgy gondoltam, hogy most már tényleg én kapjak szépeket, ti adjatok nekem ajándékot. Nem menyasszony tánc lesz, hanem öregtánc. Egy táncért mindenki annyit dob a kalapba amennyit gondol – tette hozzá a varázslatos színésznő, akinek születésnapján köszöntőt mondott Szirtes Tamás és Müller Péter Sziámi is.