Szívszorító, ezt tervezte születésnapjára a Madách Színház elhunyt színésznője

Január 14-én, kedden érkezett a lesújtó hír: elhunyt Békés Itala. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész életének 98. életévében, hétfőn hunyt el - közölte az Örkény Színház kedden az MTI-vel. Mint írták, a sokoldalú és tehetséges művész búcsúztatása saját kérésére szűk családi körben lesz.

Békés Itala három éve a még a 100. születésnapjára készült (Fotó: Móricz István)

Békés Itala 1927. március 23-án született Debrecenben. Művészcsalád sarja, apja Békés István újságíró, író, művelődéstörténész és anekdotagyűjtő, aki egy Berlinben megismert olasz színésznőt, Rita Furlanit vette feleségül. Öt gyerekük közül két ikerpár is született a családban, de Itala két testvére is korán elhunyt. Ikertestvére, Békés András Kossuth-díjas színházi rendező. A szülők csak úgy támogatták művészi törekvéseiket, ha kenyérkereső szakmát is szereznek, ezért Békés Itala női szabónak tanult. A színművészeti főiskola felvételi vizsgájára szülői engedély nélkül szökött el, és első nekifutásra felvették.

A színésznő még három évvel ezelőtt, 2022. márciusának végén, a Madách Színház szalonjában tartott születésnapi köszöntőjén beszélt arról, mit szeretne a 100. születésnapjára. Békés Itala már akkor az ország legidősebb aktív színésznője volt, elképesztő életenergiával és vidámsággal mesélt a terveiről. Elárulta, azt tervezi, hogy táncolni fog a 100. születésnapján, ám erre már sajnos nem lesz lehetősége.

100. születésnapomra úgy gondoltam, hogy most már tényleg én kapjak szépeket, ti adjatok nekem ajándékot. Nem menyasszony tánc lesz, hanem öregtánc. Egy táncért mindenki annyit dob a kalapba amennyit gondol

– tette hozzá a varázslatos színésznő, akinek születésnapján köszöntőt mondott Szirtes Tamás és Müller Péter Sziámi is.

Az egész országot megrázta, hogy Békés Itala meghalt.

Békés Itala hihetetlen életutat járt be

Főiskolai tanulmányait 1950-ben fejezte be, de már 1947-től játszott az Úttörő és az Ifjúsági Színházban, a Jókai Színpadon és a Magyar Néphadsereg Színházában (korábban és ma is Vígszínház). 1957-ben szerződött a Vidám Színházhoz, 1958-tól ötven éven át a Madách Színház tagja volt, majd az Örkény Színházban dolgozott és egészen 95 éves koráig játszott. 1957-ben bátyjával ők mutatták be az egyik első hazai pantomimszámot. Békés Itala az úgynevezett egyszemélyes színház hazai úttörője, e műfajjal bejárta a világot.