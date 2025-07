Megrázó videó készült Schmuck Andor sírjáról: a politikus is megjelent a kriptánál

Schmuck Andor halála mindenkit váratlanul ért, a barátok még nem is tértek napirendre a hirtelen tragédia felett, hiszen még a nyomozás is folyik. Ennek ellenére a Fiuemi úti sírkertben már készen áll az egykori politikus végső nyughelye. A sírról most egy szívszorító felvétel is előkerült, ahol a Tisztelet Társaságának elnöke maga is megjelent ikonikus öltönyében, kalapjában és piros nyakkendőjében.

Schmuck Andor kora ellenére már régen megcsináltatta a sírhelyét, ezzel is gondolva arra, ha hirtelen távozna (Fotó: MW archív)

Schmuck Andor sírja már hosszú évekkel ezelőtt elkészült, ugyanis a mindig derűs politikus maga váltotta meg végső nyughelyét, hogy ha egyszer eljön az ideje ne jelentsen terhet senkinek a temetése. Másfél évvel ezelőtt lapunk riportere is kint járt a Fiumei úti sírkertben, ahol Andor is tiszteletét tette, ugyanis nem egyedül nyugszik majd a kriptában, barátja, Pánczél Zoltán mellett helyezik majd örök nyugalomra.

Nagyon félt a haláltól, és mondta, hogy ha véletlenül meghalna, akkor ígérjem meg, hogy akkor itt fogok majd vele együtt feküdni valamikor. Erre mondtam, hogy rendben van. De mivel nem szólt arról a végrendelet, hogy az én nevemen kívül más ne kerüljön ki, ezért fel van írva latinul az, hogy Non sunt ex, ami azt jelenti: Itt sem nyugszom

– mesélte akkor maga Andor barátjáról és a síremlék különös feliratáról.

Schmuck Andor temetése még várat magára, de sírjára már évekkel ezelőtt felkerült a neve (Fotó: Máté Krisztián)

Schmuck Andor betegsége váratlanul derült ki

Ugyan hónapok óta küzdött betegségével, A Nagy Duett sztárja csak a kiesésekor jelentett be, hogy életmentő kezelésre van szüksége, amit a műsor után mindenképpen folytatnia kell. És bár az utóbbi időben nem kapott jó híreket, arra senki nem számított, hogy ilyen hamar kell szembesülnünk a szívszorító hírrel: Schmuck Andor meghalt. A néhai politikus távozásának körülményei sem egyértelműek egyelőre, ugyanis a rendőrség nyomozást folytat az ügyben, sőt bizonyítékokat is vittek el a helyszínről, ami akár még arra is utalhat, hogy nem a betegsége szövődményei miatt hunyt el ilyen hirtelen. Minderről azonban most még csak találgatni tudunk, hivatalos megerősítést egyik álláspont sem kapott.