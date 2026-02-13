Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
"Gyáva ember vagy!" – Óriási balhé után megvan, ki nyerte A Nagy Ő-t: Stohl András ezt a lányt választotta

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 22:26 / FRISSÍTÉS: 2026. február 13. 22:26
Kiara Lord rosszul viselte Stohl András döntését. A Nagy Ő eddigi talán legizgalmasabb végjátékát láthattuk.

Eljött a nagy nap, amire hetek óta várt a közönség: véget ért a A Nagy Ő, és kiderült, ki mellett dönt Stohl András. A döntőbe Kiara Lord és Kiss Kriszta jutott be, két teljesen eltérő személyiség, két külön világ. András dilemmája nemcsak érzelmi volt, hanem társadalmi is: miközben Kiara a szabadságot, a kiszámíthatatlan szenvedélyt és a botrányosabb megítélést képviselte, Kriszta a nyugalmat, az otthonosságot és a klasszikus női szerepet testesítette meg – azt a típust, amelyhez Stohl András már korábbi házasságaiban is kötődött.

A Nagy Ő végjátéka igazán izgalmasan alakult.
A Nagy Ő végjátéka olyan izgalmakat hozott, amire senki sem számított (Fotó: TV2)

Horvátországban fejeződött be A Nagy Ő

A fináléban Horvátországba vitte a lányokat a nagy Ő egy utolsó, mindent eldöntő álomrandira. Kiarával vitorlázni ment a kristálytiszta tengeren, egy eldugott sziget közelében, ahol a hangulat annyira felszabadult volt, hogy az egykori fenőttfilmes még a melltartóját is ledobta. A randi végül közös éjszakába torkollott, ami láthatóan mély nyomot hagyott Stohl Andrásban. Krisztával ezzel szemben romantikus andalgás, vespázás és szuvenírvásárlás jutott, egy klasszikus, filmszerű randi, amely inkább a hosszú távú közös élet képét vetítette előre.

Stohl András nagyon nehezen hozta meg a döntését.
Kiara Lord mindvégig bízott abban, hogy Stohl András szembemegy a társadalmi előítéletekkel (Fotó: TV2)

Antal Gina kivételével a lányok Kiss Krisztát támogatták

A döntés napján Stohl András a műsorvezetővel, Lékai-Kiss Ramóna társaságában alaposan átrágta a helyzetet, de még a már kiesett lányok véleménye is számított: Antal Gina kivételével mindenki Krisztára szavazott.

Azt gondolom, hogy András nagyon vacillál, hiszen két olyan nőt hozott el a döntőbe, akiket nagyon kedvel, de teljesen más személyiségtípusok. El kell döntenie, hogy ő maga melyik irányt szeretné: valóban vágyik-e néhány olyan évre, ami tele van kalanddal és eseményekkel – mert azt Kiara jelenti

vallotta be Kriszta.

Stohl András döntése több volt, mint szimpla érzelmi játszma

Kiara Lord másképp értelmezte a helyzetet: „Igazán speciális és érdekes helyzet ez számomra, de egyértelmű, hogy András szíve szerint engem választana. Kriszta ebben az esetben csak egy ürügy lenne ahhoz, hogy ne engem válasszon. Ő lenne az a döntés, ami társadalmi szempontból elfogadhatóbb és helyesebb” – mondta határozottan, majd így folytatta: „De valójában helyes-e a döntés, ha megtagadjuk magunktól azt, amit igazán szeretnénk? Andrásnak ezt kell eldöntenie végső soron.”

Biztos kontra bizonytalan: Nagy volt a tét

Kriszta a biztonság oldaláról közelített. „Ha András engem választ, megkapja azt a nőt, aki megteremti az otthont, odafigyel arra, hogy minden rendben legyen” – fogalmazott. Stohl András ezután hosszú, érzelmes monológba kezdett mindkét nővel külön-külön. Felidézte a hosszú utat, ami idáig vezetett, és hangsúlyozta, hogy végig nyílt lapokkal játszott: 

Két út áll előttem: egy bizonytalan, de kalandokkal és izgalommal teli, ismeretlen világ, és egy biztonságos, kiegyensúlyozott, családközpontú jövőkép. Azt kell eldöntenem, hogy ebben az életszakaszban mi a legfontosabb számomra

– mondta őszintén.

Stohl András Kiss Krisztát választotta végül.
A Nagy Ő győztese Kriszta: Stohl András a biztos választás mellett döntött (Fotó: TV2)

Kiara Lord kifakadt Stohl Andrásra

Stohl András Kiara Lordnak bevallotta: „Tegnapelőtt, amikor együtt voltunk az álomrandin, azt éreztem, hogy ez eldőlt. Annyira jól éreztem magam veled az éjszaka folyamán is, hogy azt hittem, nekem ez kell, erre vágyom.” Majd jött a fordulat: „Most itt állok, fogom a kezed, látom a szemed, és nem tudom őszintén azt mondani, hogy biztosan ezt akarom.”

Ez volt az a pont, ahol Kiara kifakadt:

Szerintem egy gyáva ember vagy, Stohl András! Sosem leszel olyan szabad, mint én. Akkor állj be a sorba

– mondta csalódottan. Szerinte Krisztával nincs valódi jövő, a kapcsolat unalmas, színtelen és szagtalan lenne. Stohl András végül mégis Kriszta mellett döntött. Elmondása szerint benne van minden, amit keres: figyelmesség, törődés, biztonság és nyugalom. A döntést egy hosszú, szenvedélyes csókkal pecsételték meg, lezárva ezzel A Nagy Ő egyik legmegosztóbb és legérzelmesebb évadát.

 

