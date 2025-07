Schmuck Andornak még nagy tervei voltak: kiderült, mik szerepeltek a bakancslistáján

Schmuck Andor halála mindenkit megrázott, különösen, hogy ő maga és barátai is mindvégig hittek a gyógyulásában. Már maga a betegségének híre is sokként érte az országot, hiszen A Nagy Duett 2025-ös évadában, élő adásban jelentette be, hogy életmentő kezelésre van szüksége. Persze ezt is a tőle megszokott derűvel kezelte, és optimistán tervezgette az elkövetkező hónapokat, rengeteg mindent szeretett volna még megvalósítani. Szívszorító, mi minden szerepelt a bakancslistáján.

Mindenkit sokkolt a hír, hogy Schmuck Andor meghalt, rengeteg terve volt még (Fotó: Bors)

Schmuck Andor betegsége ellenére nem vett vissza a tempóból. A Tisztelet Társaságának elnöke maga mesélte májusban, hogy Nagy Duettes szereplése után Szenes Andrea kereste fel, hogy a szeptemberi Szenes Iván emlékkoncerten énekeljen el három dalt, duettben. Erre a legnagyobb örömmel mondott igent, és bízott benne, hogy az állapota is engedi majd, hogy színpadra álljon.

Schmuck Andor bakancslistája egy tétellel rövidebb lett

Hiába kapta sorra a rossz híreket, őt ez sem gátolta abban, hogy vidáman élje a mindennapokat, és elkezdje megvalósítani a bakancslistáján szereplő tételeket, például, hogy színpadra lépjen a 100 tagú cigányzenekarral. Ez meg is valósult, ugyanis sikerült megszerveznie, hogy a húsvét vasárnap tartott koncertjükön egy dal erejéig ő is a fellépőként szerepelhessen. És bár reménykedett benne, hogy ez egy új fejezet nyitánya lehet, de az élet más forgatókönyvet írt neki.

Ha ez valami új dolognak a kezdete, az nagyon üdvözítő, de hattyúdalnak sem lesz rossz

– viccelődött akkor a Borsnak, amitől ma már könnybe lábad a szemünk.

Schmuck Andor Nagy Duettes szereplése után folytatni akarta az éneklést és a tévézést is (Fotó: MW archív)

Schmuck Andor filmes karrierbe kezdett volna

A hősszerelmes politikus nem aprózta el a terveket, hiszen gőzerővel készült a filmsztárságra is. Andort egy kosztümös filmhez kérték fel egy kisebb szerepre, ahol egy hóhért kellett volna alakítania, aki túl kedves és empatikus ahhoz, hogy végezzen az elítéltekkel, ezzel mindenféle bonyodalmat okozva a történet főhőseinek. Ennél több részletet azonban akkor még nem oszthatott meg a nagyközönséggel, és most már soha nem is derül ki, hogyan brillírozott volna ebben a szerepben.