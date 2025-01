Csocsesz szeretné az esküvőjén látni Galambos Lajcsit

Csocsesz a Borsnak arról mesélt, hogy ahogy a szilveszteri bulikat, úgy az újévi fogadalmakat is erőltettetettnek gondolja, hiszen akarat nélkül úgysem jut semmire az ember. Emellett a mindig jó kedélyű énekes beszélt a 2025-ös év számára legfontosabb eseményéről, hsizen Csocsesz és Angéla esküvője idén esedékes.

Csocsesz lánya tavaly házasodott, a mulatós sztár pedig idén tartja majd a lakodalmát (Fotó: Csocsesz)

– Nem leszek népszerű, de elmondom, hogy tizenhárom éves korom óta minden szilveszterem munkával telt, számomra ez ugyanolyan munkanap, mint bármelyik szombat. Ellenben, ha egy sima kedden, vagy szerdán összejön egy jó társaság, vagy a kedvesemmel kimozdulunk, elmegyünk vacsorázni, nekem az a szilveszter. Nem szeretem, amikor kötelezően bulizni kell, csak mert itt az újév. Be kell rúgni és jól érezni magam parancsszóra? Ugyan már. Én majd berúgok és jól érzem magam, ha indíttatást érzek rá – mondta el a saját nézőpontját az új évvel kapcsolatban a mulatós sztár, aki idénre tervezi az esküvőjét.

Csocsesz és Angéla esküvőjükre meghívnák Galambos Lajcsit is

Az újévi fogadalmakban sem hiszek, mert azok 90 százaléka soha nem valósul meg.

Amíg fejben nem döntöm el, hogy le akarok fogyni, addig én fogadhatok bármit az újév alkalmával. Aztán az első malacsültnél – mert ugye annál nincs finomabb – degeszre zabálom magam. Az, hogy az ember odafigyel az egészségére, az ne legyen már az újévi fogadalom függvénye. Egész évben tenni kell a jobb közérzetért. Úgy néz ki, én egészséges vagyok, nem vagyok beteges és remélem, ez így is marad. Hála a Jóistennek, úgy nézem, hogy elég szép évem lesz. Legalábbis reménykedem benne, előre nem merek semmit mondani. Bízom a 2025-ös évben, hogy jól sikerül, boldogság és sok munka lesz kilátásban. A legnagyobb kívánságom a boldogság és a nyugodtság 2025-ben – fejtette ki a zenész. Csocsesz és párja idén hivatalosan is összekötik az életüket, az esküvőre pedig minden számukra fontos embert meghívnak majd, így Csocsesz Galambos Lajcsit, a jó barátját is szívesen látná.

Csocsesz és Angéla örülnének Galambos Lajcsinak az esküvőjükön (Fotó: Knap Zoltán)

– 2025-re még tartom, hogy megházasodunk idén a szerelmemmel. Nyárra tervezzük a nászunkat, igaz, a szervezését még nem kezdtük el. Hamarosan ennek is nekiállunk. Azt szeretném, hogy minden olyan ember legyen ott az esküvőnkön, akik az életünkben fontos szerepet töltöttek be. Hála Istennek, sok ilyen ember van az életünkben, Angival.

Természetesen Galambos Lajcsi barátom is meg lesz hívva, azt viszont nem tudom, hogy a Büntetés Végrehajtás elengedi-e vagy sem. Úgy tudom, hogy ő még házi őrizetben lesz nyáron

– mondta a nagy mulattató, aki bízik abban, hogy barátja is ott lehet a nagy napon.