Majka bindzsizése rosszul sült el; III. Károly király is szóba került

Ez a hét sem telhetett el szaftos sztárhírek nélkül. Ikonikus műsorok változásáról adtunk hírt és Majka is terítékre került…

Majka bindzsizése mindenkit összezavart (Fotó: Török János)

Majka hazudott a b-betűs szóról

Majka „bindzsizése” hetek óta lázban tartja az országot. A botrányhírek gyakori főszereplője ezúttal is kihúzta a gyufát a publikumnál. Alaposan megkavarta azt a bizonyos végterméket az elmúlt napokban, talán már ő maga sem tudja, hányadán áll azzal a nevével összeforrt, bizonyos b-betűs szóval. A Bindzsisztán-ról van szó, amivel kapcsolatban először kikérte magának, hogy egy cukrászda az engedélye nélkül használta süti formájában, majd az őrjöngés után nem sokkal már arról beszélt, hogy a közkinccsé teszi ezt a b-betűst. Az internet népének figyelmét azonban nem kerülte el, hogy ígéretével szemben mégis védjegybejelentést tett. De nemcsak a Bindzsisztánra, hanem a csurran-cseppen szókapcsolatra is: a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bárki utánajárhat, hogy melyek azok a szavak, amelyekre bejelentés érkezett, és hát mit ad Isten, Majoros neve is szerepel a bejelentők között – számolt be róla a Bors. Tudtál követni? Na akkor most figyelj!

III. Károly király körül is érik a balhé

A Bors arról is hírt adott, hogy megszólalt az az ausztrál férfi, aki azt állítja, hogy ő III. Károly király és Kamilla királyné titkos szerelemgyereke, akit a királyi család sosem említett meg. Az 56 éves Simon Charles Dorante-Day szerint tagadhatatlan a hasonlóság és azt mondta, hogy mint a fiú, akit Károly a születésétől fogva elkerült, sok beszélni valója van Harry herceggel, a közös téma pedig az apjukkal való rossz kapcsolat lenne…

Gyász a sztárvilágban

A botrányok mellett szomorú hírekről is be kellett számolnunk. Bizonyára mindenki emlékszik a 2021. december 31-i tragédiára, amikor is váratlan hirtelenséggel elhunyt Babicsek Bernát színész, az otthonában keletkezett lakástűzben. A szülei azóta is rendíthetetlenül küzdenek az igazság felderítéséért, ehhez egy következő lépcsőfok lett volna a hétre tervezett tárgyalás, amivel kapcsolatban Babicsek Bernát édesanyja a Borsnak elárulta:

− Váratlanul azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a bírónő betegsége miatt elmarad a tárgyalás, és majd értesítenek minket a következő időpontról…