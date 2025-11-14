Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
"Nincsen erre jó szó, hogy egy ekkora traumát hogyan lehet feldolgozni..." - Megtörte a csendet Kathi Béla özvegye

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 10:11 / FRISSÍTÉS: 2025. november 14. 10:13
Tragikusan fiatalon hunyt el a testépítő legenda. Kathi Béla özvegye a tragédia óta először szólalt meg nyilvánosan.
A nyáron érkezett a szomorú hír, hogy tragikusan fiatalon elhunyt a legendás testépítő, Kathi Béla, miután a ciprusi nyaralása során biciklibalesetet szenvedett. A 46 éves testépítő halála mélyen megrázta a sportvilágot és rajongókat is, de leginkább a feleségét, Salamon Diát, aki azóta egyedül neveli a kislányukat, Jázmint.

Megtörte a csendet Kathi Béla özvegye / Fotó: Kisalföld

Megszólalt a tragédiát követően Kathi Béla özvegye

A múlt hét folyamán rendezték meg a Superbody testépítőversenyt, immár a 28. alkalommal, ahol a legrangosabb kategória mostantól Kathi Béla nevét viseli. Az elhunyt testépítőt formázó díjat az özvegye adta át a győztesnek, aki a tragédia óta először szólalt meg nyilvánosan.

Nem találom a szavakat, de nincsen erre jó szó, hogy egy ekkora traumát hogyan lehet feldolgozni, hogyan lehet ebből építkezni továbblépni, noha muszáj. Béci erre tanított minket, igazából ez a hagyatékának egy része, hogy csinálni kell és menni kell tovább

- nyilatkozta Dia, kiemelve, hogy a kislányuk, Jázmin, hatalmas támasza, illetve a saját és a férje családjára, valamint a barátokra is mindenben számíthat.

 

