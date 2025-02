Február 18-án reggel érkezett a lesújtó hír: 76 éves korában elhunyt a népszerű, Amerikában is ismert újságíró-műsorvezető, Návai Anikó.

Andy Vajna özvegye rengeteg időt töltött a sztárok által is kedvelt újságíróval / Fotó: HOT!

Návai Anikó Szegeden született, 1973-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1973-ban kezdett el dolgozni szerkesztőként a Magyar Rádióban, majd 1981-ben a férjével, Skorka Györggyel az USA-ba költözött. Sokan arról ismerték, hogy egyetlen magyar tagja volt 23 éven keresztül, 2000-től kezdve a Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywood Foreign Press Associationnek.

Návai Anikó halála természetesen a régóta a tengerentúlon élő Vajna Tímeát is mélyen megrázta. Ez nem csoda, hiszen Andy Vajna özvegye rengeteg időt töltött a sztárok által is kedvelt újságíróval, és nem csak akkor, amikor Anikó Andy Vajnával készített interjút.

A gyászoló Vajna Timi az Instagramon búcsúzott Návaitól.

– Drága Anikó! Örökre a szívembe zárlak. A legnagyszerűbb hollywoodi riporter voltál, akinek a világ összes sztárja interjút adott, és kedvelte őt, akit soha, de soha nem fogunk elfelejteni. Köszönöm a sok kedves közös élményt, a Golden Globes partykat, cannes-i hajózást Andyvel és a hosszú beszélgetéseket... ahogy szoktad mondani: ^love, love, love^. Isten nyugosztaljon, Te csodanő – búcsúzott Vajna Tímea.

Návai Anikó halála váratlanul érte az országot

