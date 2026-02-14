Megszólalt a Borsnak A Nagy Ő győztese: „Úgy éreztem, várom azokat a perceket, amikor Andrással lehetek”

Már nem titok, hogy Kiss Kriszta nyerte meg A Nagy Ő vadonatúj évadát: Stohl András a fináléban végül őt választotta, nem Kiara Lord mellett döntött. A végeredmény sokak számára logikusnak hatott, hiszen a műsor utolsó szakaszában látványosan megváltozott Kriszta kisugárzása. Míg az elején sok kritikát kapott mimikája és zárkózottsága miatt, addig a döntőhöz közeledve egyre inkább kisimult, felszabadult nő képe rajzolódott ki a képernyőn.
A forgatásról meglepő őszinteséggel beszélt a Borsnak, és nem próbálta szépíteni azt sem, amit viszontlátott magából: „A villalétet nagyon jól éltem meg” – mondta, majd hozzátette:
Én egyébként egyedül dolgozom otthon, home office-ban, csak Dodi és én vagyunk összezárva a nap 24 órájában, ezért az elején mélyvíz volt együtt a 19 lánnyal...
– árulta el. Az összezártság nem sokáig zavarta, mert tudatosan készült a helyzetre: „Meditáltam, sétáltam, citromfűteát ittam, gumiköteleket vittem, tornáztam” – sorolta Kriszta
A nézők által sokat emlegetett arckifejezésekről is nyíltan beszélt: „A gondolataim el voltak fojtva, egyszerűen minden kiült az arcomra” – vallotta be. Külön hangsúlyozta, hogy a találgatásokkal ellentétben semmilyen beavatkozásról nincs szó:
Nincsen feltöltve a szám, hanem egyszerűen összeszorítottam a számat, hogy ne mondjak csúnyákat, és ez lett az eredmény, a közeli kameraképen nyilván minden erőteljesebben látszik...
– magyarázta Kriszta. Elismerte, hogy számára sem volt kellemes visszanézni magát: „Vicsorítok, grimaszolok, mindent csinálok, ez tagadhatatlan.” Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ez volt az ára annak, hogy végig rugalmas és figyelmes maradt a többiekkel szemben, nem hagyta, hogy eluralkodjanak rajta az érzelmek.
A finálé előtti napokban már bízott abban, hogy ő lesz a befutó: „Úgy fogalmaznék, hogy nem tudtam, de nagyon reméltem” – fogalmazott Kriszta, majd elárulta, hogy folyamatosan figyelte Stohl András reakcióit: „Próbáltam hallgatni arra, amit én igazán láttam az András arcán. Azt vettem észre, hogy örült nekem.” Optimistának tartja magát, és hitt abban, hogy az a mosoly és visszajelzés, amit kapott, elég lehet az első helyhez.
Érzelmei a műsor végére egyértelművé váltak: „Azt éreztem, hogy várom azokat a perceket, amikor Andrással lehetek” – mondta, ami számára már messze túlmutatott egy egyszerű szimpátián. Bár hangsúlyozta, hogy nem hisz az első látásra kialakuló szerelemben, a pozitív első benyomást alapnak tartja az érzelmek kialakulásához.
A döntő előtti utolsó álomrandi különösen sokat jelentett neki. A robogózás gyerekkori emlékeket idézett fel benne, a közös festés pedig kifejezetten közel állt hozzá: „Imádtam ezeket a kreatív dolgokat” – mondta meghatottan.
A műsor egészére visszatekintve Kriszta egyértelműen pozitívan értékelt: „Számomra nem volt megterhelő, és a vége miatt óriási élményként tartom számon” – fogalmazott. Már a forgatás alatt is úgy érezte, hogy kivételes tapasztalat részese: „Addig is azt mondtam magamnak, hogy egy olyan dolog, ami az ember életében egyszer adatik meg, és szerencsésnek mondhatom magam, hát még, ahogy a vége alakul”. A győzelem számára nemcsak lezárás, hanem visszaigazolás is lett – egy olyan kalandé, amelyet saját bevallása szerint bármikor újra átélne. És hogy mi történt azóta a nagy Ő és közte? Hová fejlődött a kapcsolatuk? Erről hamarosan nagy bejelentést tesz...
