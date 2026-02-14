Megszólalt a Borsnak A Nagy Ő győztese: „Úgy éreztem, várom azokat a perceket, amikor Andrással lehetek”

Már nem titok, hogy Kiss Kriszta nyerte meg A Nagy Ő vadonatúj évadát: Stohl András a fináléban végül őt választotta, nem Kiara Lord mellett döntött. A végeredmény sokak számára logikusnak hatott, hiszen a műsor utolsó szakaszában látványosan megváltozott Kriszta kisugárzása. Míg az elején sok kritikát kapott mimikája és zárkózottsága miatt, addig a döntőhöz közeledve egyre inkább kisimult, felszabadult nő képe rajzolódott ki a képernyőn.

A Nagy Ő győztese, Kiss Kriszta Stohl András mellett igazán jól mutat (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Nagy Ő szereplője meditációval és citromfűteával készült a kihívásra

A forgatásról meglepő őszinteséggel beszélt a Borsnak, és nem próbálta szépíteni azt sem, amit viszontlátott magából: „A villalétet nagyon jól éltem meg” – mondta, majd hozzátette:

Én egyébként egyedül dolgozom otthon, home office-ban, csak Dodi és én vagyunk összezárva a nap 24 órájában, ezért az elején mélyvíz volt együtt a 19 lánnyal...

– árulta el. Az összezártság nem sokáig zavarta, mert tudatosan készült a helyzetre: „Meditáltam, sétáltam, citromfűteát ittam, gumiköteleket vittem, tornáztam” – sorolta Kriszta

Elfojtotta az érzéseit A Nagy Ő győztese

A nézők által sokat emlegetett arckifejezésekről is nyíltan beszélt: „A gondolataim el voltak fojtva, egyszerűen minden kiült az arcomra” – vallotta be. Külön hangsúlyozta, hogy a találgatásokkal ellentétben semmilyen beavatkozásról nincs szó:

Nincsen feltöltve a szám, hanem egyszerűen összeszorítottam a számat, hogy ne mondjak csúnyákat, és ez lett az eredmény, a közeli kameraképen nyilván minden erőteljesebben látszik...

– magyarázta Kriszta. Elismerte, hogy számára sem volt kellemes visszanézni magát: „Vicsorítok, grimaszolok, mindent csinálok, ez tagadhatatlan.” Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ez volt az ára annak, hogy végig rugalmas és figyelmes maradt a többiekkel szemben, nem hagyta, hogy eluralkodjanak rajta az érzelmek.

Kiss Kriszta imádta A Nagy Ő minden egyes percét (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Érezte, hogy megnyerheti

A finálé előtti napokban már bízott abban, hogy ő lesz a befutó: „Úgy fogalmaznék, hogy nem tudtam, de nagyon reméltem” – fogalmazott Kriszta, majd elárulta, hogy folyamatosan figyelte Stohl András reakcióit: „Próbáltam hallgatni arra, amit én igazán láttam az András arcán. Azt vettem észre, hogy örült nekem.” Optimistának tartja magát, és hitt abban, hogy az a mosoly és visszajelzés, amit kapott, elég lehet az első helyhez.