Elbúcsúztatták Cintulát, a legendás magyar lemezlovast

Egy korszak meghatározó lemezlovasa volt Keresztes Tibor, vagy ahogy a legtöbben ismerték, Cintula. Augusztusban mindenkit megrázott a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Élete utolsó szakaszában már fizikailag és lelkileg sem volt túl jó állapotban, rengetegen gyászolják őt.

Cintula / Fotó: MW archív

Vasárnap este barátai bulival búcsúztatták Cintulát a Rockmúzeumban, ahol zenét hallgattak és történeteket meséltek a legendás lemezlovasról, megható pillanatokkal volt tele az esemény – nem csoda, hiszen hosszú időn keresztül valóban hatalmas alakja volt a magyar zenei életnek, mély nyomot hagyott maga után.

Ma pedig végső búcsút vettek Cintulától a kelenföldi evangélikus templomban, utána pedig az altemplomban helyezték el a hamvait – ezzel véget ért az ikonikus lemezlovas földi útja.

A korszak egyik másik legendás lemezlovasa, B. Tóth László korábban a Borsnak ezt mondta Cintuláról: