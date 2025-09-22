Elbúcsúztatták Cintulát, a legendás magyar lemezlovast

Egy korszak meghatározó lemezlovasa volt Keresztes Tibor, vagy ahogy a legtöbben ismerték, Cintula. Augusztusban mindenkit megrázott a hír, hogy 80 éves korában elhunyt. Élete utolsó szakaszában már fizikailag és lelkileg sem volt túl jó állapotban, rengetegen gyászolják őt.
Vasárnap este barátai bulival búcsúztatták Cintulát a Rockmúzeumban, ahol zenét hallgattak és történeteket meséltek a legendás lemezlovasról, megható pillanatokkal volt tele az esemény – nem csoda, hiszen hosszú időn keresztül valóban hatalmas alakja volt a magyar zenei életnek, mély nyomot hagyott maga után.
Ma pedig végső búcsút vettek Cintulától a kelenföldi evangélikus templomban, utána pedig az altemplomban helyezték el a hamvait – ezzel véget ért az ikonikus lemezlovas földi útja.
A korszak egyik másik legendás lemezlovasa, B. Tóth László korábban a Borsnak ezt mondta Cintuláról:
Tudtam természetesen a betegségéről, amikor kórházban volt, többször meglátogattuk Dévényi Tiborral, ilyenkor mindig igyekezett összekapni magát, viccelődött. Nagyon jó humora volt mindig is, a betegsége elviselésében is a humor segített neki. Amikor legutóbb beszéltünk, akkor terveztük, hogy majd megint megyünk hozzá, de ez már nem adatott meg! Gyászolom Cintulát, akivel 1965-ben ismerkedtünk meg, hatvan év barátság fűz hozzá.
