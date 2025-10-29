Meghalt Ganxsta Zolee édesanyja, Kassai Ilona – ezt hagyta ránk örökségül a magyar szinkron aranyhangja

Ő volt az a hang, akit mindenki ismert, még ha sokan az arcát nem is tudták rögtön hozzá társítani. Egy generáció nőtt fel azon a mély, finoman csengő orgánumon, amely egyszerre volt elegáns, meleg és karakteres. Kassai Ilona 1928. július 8-án született Szegeden. Már gyermekkorában lenyűgözte a színház világa: saját bevallása szerint gyerekként is imádta utánozni a rádióban hallott színészeket. A II. világháború utáni években, fiatal lányként iratkozott be Lehotay Árpád színiiskolájába, ahol azonnal kitűnt a fegyelmével és hangjával.

Kassai Ilona színésznő tragikus halála az egész országot megrázta (Fotó: Zih Zsolt / MTI)

Kassai Ilona öröksége

Pályája az Állami Bányász Színháznál indult, majd az Állami Déryné Színház alapító tagja lett – ez volt az az évtized, amikor a magyar színjátszás újraépült, és a fiatal Kassai Ilona egyre nagyobb szerepeket kapott. Szerepelt klasszikus drámákban, vígjátékokban, sőt, még zenés darabokban is.

A hangom volt a sorsom

– mondta egy korábbi interjúban. És valóban: bár a színpadon is ragyogott, a hangja tette halhatatlanná.

Színpadról a filmvászonra

Az 1950–60-as években több filmben és tévéjátékban is láthatta a közönség. A Sikátor című filmben nyújtott alakítása a kritikusokat is lenyűgözte, később pedig szerepelt olyan tévéprodukciókban, mint a Szomszédok, ahol egy epizódban tűnt fel, vagy a Négy évszak, ahol finom, emberközeli játékával hívta fel magára a figyelmet.

A színházhoz haláláig hű maradt – a Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Déryné Társulat színpadán is rendszeresen játszott. Szerepei közt volt Melinda a Bánk bánban, Desdemona az Othellóban és Lady Milford az Ármány és szerelemben.

Kassai Ilona Maggie Smith szinkronhangja (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A hang, amit soha nem felejtünk el

Ha valaki nem is ismerte Kassai Ilona arcát, a hangját biztosan igen. Ő volt Jessica Fletcher magyar hangja a Gyilkos sorokban, Maggie Smith (vagyis McGalagony professzor) a Harry Potter-filmekben, és Angela Lansbury szinte minden magyar szinkronjában.

De hallhattuk a Született feleségek Karen McCluskey-jeként, a Downton Abbey Dowager grófnőjeként, vagy épp régi tévés mesék narrátoraként. A szakma a „magyar szinkron királynőjének” nevezte – joggal. Több mint 700 szinkronszerep fűződik a nevéhez, és még kilencvenévesen is vállalt munkát:

A mikrofon mögött újra fiatalnak érzem magam

– mesélte néhány éve egy tévés interjúban.