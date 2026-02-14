Ebben a percben kaptuk a felfoghatatlan hírt: meghalt a Nemzet Művésze

Az MTI Sajtóadatbankjából származó információ szerint Maurer Dóra Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, festőművész és filmkészítő, a nemzet művésze 1961-ben kapott diplomát a Képzőművészeti Főiskolán, Hincz Gyula és Ék Sándor tanítványaként.

Elhunyt Maurer Dóra képzőművész Fotó: Cseke Csilla

1990-től a Képzőművészeti Főiskola docense, 2003 óta egyetemi tanára, 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt.

1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia levelező, 1998 óta rendes tagja, 2017-től az Akadémia elnöke.

Munkáit bemutatták egyebek között Grazban, Utrechtben, Zágrábban, Bécsben, Stockholmban, Pozsonyban, Nürnbergben, Stuttgartban, Londonban, a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban, Budapesten az Ernst Múzeumban és a Ludwig Múzeumban.

Rövidfilmeket is készített.

2017-ben Nyomhagyás - Nyomtatás címmel nyílt kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen.

2023-ban A struktúra tematizálása címmel rendeztek kiállítás a műveiből a balatonfüredi Vaszary Galériában.

Művészetét 1995-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1997-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjával, 2000-ben a Soros-alapítvány képzőművészeti díjával, 2001-ben pedig Pro Cultura Urbis-díjjal ismerték el.

2003-ban Kossuth-díjat kapott nemzetközileg is elismert alkotásaiért és kiállításaiért, nagy jelentőségű művészi és pedagógiai munkásságáért. 2015-ben Hazám-díjjal tüntették ki. 2018-ban Prima díjat kapott. 2021-ben a Nemzet Művésze címmel tüntették ki.

Főbb művei az Időmérés, az Önkénytelen mozgások, a Hétpróba, az Inter-Images, a Quasi képek és installációk, a Szférikus munkák, a Fényelvtan a fotogramról és a Párhuzamos életművek.