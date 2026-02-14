Most jött: mindent elleptek a mentők és a tűzoltók Kőbányán, nagy a baj

Két gépkocsi karambolozott a X. kerületben, a Sörgyár utca és a Téglavető utca kereszteződésénél. Az ütközés következtében az egyik jármű kidöntött egy villanyoszlopot. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják az autókat, amelyekben összesen hárman utaztak. A Kőbányán történt balesethez a mentők is kiérkeztek - írja a katasztrófavédelem.