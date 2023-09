Két hete nyomtalanul eltűnt a legendás lemezlovas, Cintula – aggódó barátai a Bors segítségét kérték

Cintula nevét mindenki ismeri, akinek valaha is köze volt a hazai könnyűzenéhez: a Keresztes Tibor néven anyakönyvezett rádiós műsorvezető és lemezlovas ugyanis már a hatvanas évek közepe óta pörgeti a lemezeket, a dalain három generáció nőtt fel napjainkig. Cintula az utóbbi időben kicsit csendesebben éli a mindennapjait, mint annak idején, amit alán annak is köszönhető, hogy 2020-ban sztrókot kapott, de a betegségből sikeresen felépült és azóta is elképesztő energiákat bevetve dolgozik. Az elmúlt hetekben azonban valami nyugtalanító történt vele. Eltűnt.

Cintula az életműdíjával (Fotó: Cintula)

Égre-földre keresik Cintulát

Cintula egyik napról a másikra szívódott fel. Míg egy hétfői napon még beszélt a barátaival, másnap már elérhetetlen volt. Ugyan történt már vele hasonló az elmúlt években, mármint, hogy egyszerűen elvonult a világ zaja elől, egy pár nap elteltével mindig előkerült. A barátai nyugtalanságának meg van az oka, a lemezlovas 2017-ben egy bírósági tárgyaláson rosszul lett, majd leállt a szíve. Akkor életmentő műtétet hajtottak végre rajta, és bár azóta jól működik a "ketyegő", nem jelent jót, ha egy hetven feletti ember nyomtalanul eltűnik. Az ismerősei természetesen azonnal a keresésére indultak, de nem jártak sikerrel. Cintulát keresték az otthonában, de nem reagált a csengetésre és a telefonját sem vette fel már két hete... A Facebook-oldalára utoljára 2019 januárjában posztolt, szóval szőrén-szálán eltűnt.

Cintula a tőle megszokott vidámsággal pózol az életmentő műtétje után 2017-ben (Fotó: Cintula)

A Bors megtalálta az eltűnt Cintulát: "Elszöktem a világ elől!"

A barátai végső elkeseredésüknek a Bors napilapot kereték meg, hiszen tisztában vannak azzal, hogy a lemezlovas több újságíróval is baráti viszonyt ápol, így tőlünk kértek segítséget, hogy ha tudjuk, kerítsük őt elő... A felkérésnek aggódva mondtunk igent, és nyomozásba kezdtünk. Nem kellett sokat kutakodni: az öntörvényű, örökfiatal diszkóst gyorsan meg is találtuk a kedvenc rejtekhelyén: a Balatonon.

Megvagyok, élek!

– mondta a telefonba azon az gyedi érdes hangján, amikor végre kapcsolatba tudtunk lépni vele. − Elszöktem kicsit a világ elől... Szoktam ilyet csinálni, ilyenkor nincs kedvem senkivel beszélni, azért nem veszem fel a telefont. Persze, tudom, hogy nem így kellene, mert szerencsére vannak akik szeretnek és akik aggódnak értem... – mondja szinte saját magának. − Megígérem, hogy legközelebb legalább egy embernek szólok, ha lelépek a városból. Itt Balatonon van egy kis présházam, amit én kastélynak hívok, itt szeretem kipihenni magam, feltöltődni.

Cintula szerencsére előkerült (Fotó: Bors)

Most, hogy végre meg van a lemezlovas, megkérdeztük azt is tőle, hogy min dolgozik jelenleg. A válaszára azonban nem lehettünk felkészülve, mert bár Cintula sok mindenhez ért, jól muzsikál, kivételes a ritmusérzéke, különleges az orgánuma, arról nem tudtunk, hogy írni is tud. Pedig tud: épp egy önéletrajzi könyvön dolgozik, ami hamarosan el is készül. Az elmúlt ötven év hazai könnyűzenei életének lenyomata lesz a kötet, benne sosem hallott történetekkel... Reméljük, a könyvbemutatójára azért hajlandó lesz hazajönni az önkéntes száműzetéséből. Ha mégsem, most már tudjuk, hogy hol keressük.