Oláh Gergő tizenkét évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, amikor megnyerte az egyik nagy tehetségkutatót. Az énekes karrierje azóta folyamatosan felfelé ível, de mint mondja, az elején nagy nehézséget okozott neki, hogy kezelni tudja népszerűségét.

Oláh Gergő felesége, Niki végig szurkolt az énekesnek a Sztárban Sztár All Stars adásaiban (Fotó: Mate Krisztian)

Falusi srácként csöppent bele a televízió világába

Geri lapunknak adott interjújában elárulta, hogy hirtelen jött ismertségének voltak árnyoldalai. – Borzasztóan hálás vagyok, hogy akkoriban volt néhány ember, akire biztosan számíthattam és támaszkodhattam, nélkülük azt hiszem nem ment volna. A műsort többször is feladtam volna, ha ők nem állnak mellettem.

Az az igazság, hogy az elején nagyon durván és hirtelen csöppentem bele a média világába, ismert közszereplő lettem, tévébe mentem, ami egy falusi cigány fiúnak nagyon durva dolog volt és drasztikusan hatott a lelkemre is. Rettenetesen élveztem, hiszen az álmaimat éltem, mindemellett nagyon megterhelő volt

– vallotta az énekes, aki szerint a hírnévvel járó csomagba egyéb nehézségek is beletartoztak. – Korábban közmunkát végeztem és egyszer csak elkezdtem jól keresni, amit meg kellett tanulnom kezelni. Nem volt egyszerű, mert nem igazán ment és még a családomtól is rengeteg időt töltöttem távol. Három hónapra elköltöztem a tehetségkutató műsorba és iszonyatos mélypontjaim voltak, ha nem támogatnak, akkor én többször is feladtam volna. Nagyon nehéz volt arra gondolnom, hogy a családom otthon szegénységben van, én pedig nem találtam még a helyem. Sokszor azon gondolkodtam, hogy mit keresek itt egyáltalán – emlékezett vissza a Sztárban Sztár All Stars versenyzője.

Oláh Gergő: „Nem a bikinis videoklipek érdekeltek”

Az énekes bár szerette az ismertséggel járó felhajtást, bevallotta, hogy teljesen más célok vezérelték, mint új kollégáit. – Nekem nem a fény és csillogás volt a lényeg, nem a kocsik és nem is a bikinis csajos videoklipek. Én abban gondolkodtam, hogy a családomnak tudjak többet adni, illetve, hogy értéket tudjak képviselni. Azt hiszem, a többieknek még más volt a motivációjuk, hiszen szinte én voltam az egyedüli, akinek már családja volt – mondta. Geri szerint ugyanakkor kellett ez a 12 év ahhoz, hogy megerősödjön és jól tudja kezelni, hogyan kell létezni a média világában. – Én nem vagyok olyan, aki folyamatosan hajtja a dolgokat, ha így lenne, valószínűleg sokkal több minden történhetne velem. De nem tennék már olyat, ami feszültséget okozna itthon,

az elején még minden fellépést elvállaltam, mára már pontosan tudom, hogy mely embertípusokkal tudok jól együtt dolgozni és jól tudom menedzselni azt is, hogy mi fér bele az időmbe a családom mellett. A hibákból kell tanulni, amihez kellenek az évek és a Jóisten támogatása is, aki folyamatosan utat mutat nekem

– összegezte az elmúlt tizenkét évet az ötgyermekes édesapa.