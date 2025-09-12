Oláh Gergő megmentené a bajban lévő fiatalokat: „Sokan céltalanul sodródnak a bűnözés, mélyszegénység felé!”

Motivációs előadássorozatot tart az énekes NÉZZ FEL címmel, aminek egyik állomása Pécsett volt. Oláh Gergő szeretne utat mutatni a mai fiatal generációnak, a hátrányos helyzetű gyerekeknek, azok szüleinek és azoknak a fiataloknak, akik nem látják, vagy nem tudják, miben tehetségesek és merre induljanak el az életben.
Az előadó úgy látja, a mai fiataloknak rengeteg olyan dologgal kell szembenézniük, amikkel az előző generációknak nem kellett. Oláh Gergő énekes szerint - akinek a családjában vacsoránál senkinek nincs ott a telefonja - eszméletlenül felgyorsult, nagy elvárásokkal, feje tetejére fordult értékrendekkel teli világ veszi a mai fiatalokat körül, aminek legfőbb veszélyforrása és diktálója, a közösségi média.
„Ezért is lett az előadás címe az, hogy NÉZZ FEL! Mivel konkrétan minden kamasz, tinédzser feje, a telefon képernyőjére szegeződik a nap legtöbb órájában, ahogyan a felnőtteké is – mondta a hirado.hu oldalnak az ötgyerekes családapa.
Azok a tinédzserek, akik a szüleiktől nem kapják meg a megfelelő törődést, motivációt, terelgetést, útmutatást, szeretetet, azok sajnos nagy többsége, céltalanul sodródik a szegénység, bűnözés, mélyszegénység felé vagy épp lelki sebekkel telve válnak sérült lelkű, de anyagilag sikeres felnőtté! Pont ezért a mottóm és az előadásom legfőbb üzenete: EGÉSZSÉGES LÉLEK EGYENLŐ SIKERES ÉLET! Hiába a sok pénz, drága luxuscikkek, a külcsín, ha az ember lelke szét van esve, vagy épp a családja romokban hever!
- tette hozzá a Sztárban Sztár All Stars tavalyi versenyzője, aki ezért is szeretne segíteni, hisz ő is nehéz sorsú családban nőtt fel, de mégis sikerült kitörnie.
„Célom, hogy útmutatást adjak ezeknek a srácoknak és azoknak a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, kilátástalan életű embereknek, szülőknek, fiataloknak, akik a sok gond, teher, elnyomás, pénztelenség miatt, nem látnak már tovább attól az életszínvonaltól, amiben élnek. És hogy figyeljenek a lelkükre, hogy az egészséges maradjon, vagy épp meggyógyuljon!” - fejtette ki Oláh Gergő, aki így zárta:
Saját életem eddigi történetét, annak mélységeit, nehézségeit és azokból jövő tapasztalataimat és tanácsaimat próbálom átadni nekik és ezzel is szemléltetni, hogy bárhonnan ki tud törni az ember, hogy legyen hitük Istenben, legyen hitük a kemény munkában, hogy akarjanak jobb életet és akarjanak tenni is a jobb életért és ha hisznek benne és tesznek érte, ha fel néznek, nem számít hol élnek és milyen körülmények között, sikeres és jó emberekké válhatnak, egészséges lélekkel!
