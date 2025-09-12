Oláh Gergő megmentené a bajban lévő fiatalokat: „Sokan céltalanul sodródnak a bűnözés, mélyszegénység felé!”

Motivációs előadássorozatot tart az énekes NÉZZ FEL címmel, aminek egyik állomása Pécsett volt. Oláh Gergő szeretne utat mutatni a mai fiatal generációnak, a hátrányos helyzetű gyerekeknek, azok szüleinek és azoknak a fiataloknak, akik nem látják, vagy nem tudják, miben tehetségesek és merre induljanak el az életben.

Oláh Gergő útmutatást szeretne adni a mai fiataloknak (Fotó: Vendel Lajos)

Oláh Gergő szerint feje tetejére állt a világ

Az előadó úgy látja, a mai fiataloknak rengeteg olyan dologgal kell szembenézniük, amikkel az előző generációknak nem kellett. Oláh Gergő énekes szerint - akinek a családjában vacsoránál senkinek nincs ott a telefonja - eszméletlenül felgyorsult, nagy elvárásokkal, feje tetejére fordult értékrendekkel teli világ veszi a mai fiatalokat körül, aminek legfőbb veszélyforrása és diktálója, a közösségi média.

„Ezért is lett az előadás címe az, hogy NÉZZ FEL! Mivel konkrétan minden kamasz, tinédzser feje, a telefon képernyőjére szegeződik a nap legtöbb órájában, ahogyan a felnőtteké is – mondta a hirado.hu oldalnak az ötgyerekes családapa.

Azok a tinédzserek, akik a szüleiktől nem kapják meg a megfelelő törődést, motivációt, terelgetést, útmutatást, szeretetet, azok sajnos nagy többsége, céltalanul sodródik a szegénység, bűnözés, mélyszegénység felé vagy épp lelki sebekkel telve válnak sérült lelkű, de anyagilag sikeres felnőtté! Pont ezért a mottóm és az előadásom legfőbb üzenete: EGÉSZSÉGES LÉLEK EGYENLŐ SIKERES ÉLET! Hiába a sok pénz, drága luxuscikkek, a külcsín, ha az ember lelke szét van esve, vagy épp a családja romokban hever!

- tette hozzá a Sztárban Sztár All Stars tavalyi versenyzője, aki ezért is szeretne segíteni, hisz ő is nehéz sorsú családban nőtt fel, de mégis sikerült kitörnie.

„Célom, hogy útmutatást adjak ezeknek a srácoknak és azoknak a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű, kilátástalan életű embereknek, szülőknek, fiataloknak, akik a sok gond, teher, elnyomás, pénztelenség miatt, nem látnak már tovább attól az életszínvonaltól, amiben élnek. És hogy figyeljenek a lelkükre, hogy az egészséges maradjon, vagy épp meggyógyuljon!” - fejtette ki Oláh Gergő, aki így zárta: