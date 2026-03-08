Mindentől szabadul? Galambos Lajos félmilliárdért árulja panorámás villáját

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:30
Galambos Lajos (zenész)birtokházGalambos Lajos
Új fejezet kezdődhet az ország legismertebb trombitásának életében: eladásra kínálta az egyik budai luxusvilláját. Galambos Lajos közel félmilliárd forintért hirdette meg a sas-hegyi ingatlant, amely örökpanorámával és hat különálló lakrésszel várja új tulajdonosát.
Bors
A szerző cikkei

Komoly változások előtt állhat Galambos Lajos, aki közösségi oldalán kezdte el hirdetni sas-hegyi villáját. Az ország Lagzi Lajcsijaként ismert zenész közel 499 millió forintért válna meg az ingatlantól, amely Buda egyik legszebb és legértékesebb részén található.

Galambos Lajos sas-hegyi villájától szeretne megvállni.
Galambos Lajos TikTok-oldalán tette közzé, hogy szeretne megválni szeretett otthonától (Fotó: TikTok)

Galambos sas-hegyi villája eladó

A zenész szerint az ár kifejezetten kedvező, sőt, állítása szerint 40 százalékkal a piaci ár alatt kínálja az épületet. A több mint 400 négyzetméteres, négyszintes villa ráadásul nem egy hagyományos családi ház: hat különálló lakrész és egy üzlethelyiség is található benne, így akár befektetésnek vagy vállalkozásnak is ideális lehet.

A XI. kerület presztízsövezetében, a Sas-hegy déli lejtőjén álló villa a harmincas években épült, de az elmúlt időszakban teljeskörű felújításon esett át. A modern technológia és a klasszikus építészeti jegyek találkozása különleges hangulatot ad az épületnek. A hat lakás mindegyike saját fürdőszobával, konyhával, nappalival és legalább két szobával rendelkezik, a legtöbbhöz pedig panorámás terasz vagy erkély is tartozik. Innen éjjel-nappal Budapest egyik legszebb látképe tárul a lakók elé.

Az épület különlegességei közé tartozik a 3,7 méteres belmagasság, a hatalmas üvegfelületek, a korszerű hőszivattyús padlófűtés, valamint a parkosított, 836 négyzetméteres telek. Az udvaron hat autó számára biztosított parkolóhely, de egy önálló szaunaház is helyet kapott a telken.

Hétfői hot! feltöltés Nagy ő győztese Séfek séfe Galambos Lajos Gáspár Bea és Peter Srámek Tilos 2026.02.25 előtt használni
Galambos Lajos gyermekeinek a budai ingatlanjában külön lakrészek vannak kialakítva
(Fotó: Szabocs László)

Galambos Lajos fia még bent él a lakásban

A villában jelenleg a zenész családtagjai élnek: az egyik lakás például fia, István otthona. Galambos Lajos azonban hangsúlyozta, hogy gyermekei számára más lehetőségek is rendelkezésre állnak, így az eladás nem okoz problémát a családban.

Természetesen van más lehetőségük a gyermekeimnek is: ahogy a kislányom a Budai Várban él, Istvánkának is megvan a lehetősége arra, hogy máshol lakjon, és ebből a pénzből olyan ingatlant vegyen magának, amilyet szeretne.

– vallotta be Galambos Lajos.

@galamboslajcsihivatalos 💸⚜️ SAS-HEGYI VILLÁM ELADÓ! ⚜️💸 Exkluzív panorámás villa a Sas-hegyen – Buda egyik legértékesebb részén A XI. kerület presztízsövezetében, a Sas-hegy déli lejtőjén kínálunk megvételre egy 1930-as években épült, karakteres villát, amely teljes körű, magas műszaki tartalmú felújításon esett át. Természet közeli környezet, realitásnak megfelelő áron. Az ingatlan különlegessége a Gellért-heggyel egy magasságban elterülő, zavartalan panoráma, valamint az a ritka harmónia, ahol a természetközeli környezet és a városi elegancia találkozik. 360 m² lakótér + 50 m² privát iroda | 836 m² parkosított, intim telek | 3+1 szint Ami igazán egyedivé teszi: • Hat különálló, igényesen kialakított lakrész • Utcafronti, háromhelyiséges privát iroda, akár üzlet saját vizesblokkal • Több panorámás terasz, grill- és lounge tér • 3,7 méteres belmagasság, nagy üvegfelületek • Korszerű hőszivattyús padlófűtés • 18 cm homlokzati szigetelés, várható BB energetika • 6 udvari parkoló • Önálló szaunaház • Medence kialakítható A villa felújítása során a modern technológia és a klasszikus értékek találkoznak: minőségi burkolatok, megújult közműhálózat, részben megőrzött eredeti építészeti elemek. Exkluzív módon kialakított és berendezett. Ez az ingatlan ideális választás lehet – exkluzív családi rezidenciának, – többgenerációs otthonnak, – vagy presztízs vállalkozás központjának/klinikának/boutique apartmannak, étteremnek. Az ár diszkréten pozicionált, a környék árait tekintve 40%-kal alacsonyabb. Ár: 499 millió Ft 1.320.000 EUR #galamboslajcsi #elado #villa #buda #fy ♬ eredeti hang - Galambos Lajcsi Hivatalos

Mi az oka, hogy megválik az ingatlantól? 

A zenész szerint az ingatlan értékesítése életmódváltásának első lépése. Elmondása alapján egyre inkább a nyugodtabb, vidéki élet vonzza, ezért szeretne megválni budai ingatlanjaitól. „Valamikor megálmodtam, hogy majd ott, Budán fogok dolgozni és „székelni”, de rájöttem, hogy ez mégsem nekem való. Hozzám sokkal közelebb áll a vidéki élet, így szeretnék élni a jövőben.” Új mottója is ezt tükrözi:

Nekem a kevesebb is elég

– nyilatkozta a Tények Pluszban.

Ennek jegyében nem csak a sas-hegyi villától válhat meg. Korábban arról is lehetett hallani, hogy hatalmas boldogasszonypusztai birtokát is értékesítené, amelynek becsült értéke akár 5 milliárd forint is lehet. A döntés természetesen elindította a találgatásokat: egyesek szerint a trombitás akár külföldre is költözhet, mások úgy vélik, egyszerűen csak nyugodtabb életre vágyik.

Az azonban biztos, hogy aki meg tudja fizetni a közel félmilliárdos árat, egy igazán különleges budai ingatlanhoz juthat, méghozzá olyan panorámával, amelyet kevesen mondhatnak magukénak Budapesten.

@galamboslajcsihivatalos “Nekem a kevesebb is elég!” #galamboslajcsi #elado #foryour ♬ Eladó-Kiadó Most A Szívem - Lagzi Lajcsi

 

