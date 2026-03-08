Mindentől szabadul? Galambos Lajos félmilliárdért árulja panorámás villáját

Komoly változások előtt állhat Galambos Lajos, aki közösségi oldalán kezdte el hirdetni sas-hegyi villáját. Az ország Lagzi Lajcsijaként ismert zenész közel 499 millió forintért válna meg az ingatlantól, amely Buda egyik legszebb és legértékesebb részén található.
A zenész szerint az ár kifejezetten kedvező, sőt, állítása szerint 40 százalékkal a piaci ár alatt kínálja az épületet. A több mint 400 négyzetméteres, négyszintes villa ráadásul nem egy hagyományos családi ház: hat különálló lakrész és egy üzlethelyiség is található benne, így akár befektetésnek vagy vállalkozásnak is ideális lehet.
A XI. kerület presztízsövezetében, a Sas-hegy déli lejtőjén álló villa a harmincas években épült, de az elmúlt időszakban teljeskörű felújításon esett át. A modern technológia és a klasszikus építészeti jegyek találkozása különleges hangulatot ad az épületnek. A hat lakás mindegyike saját fürdőszobával, konyhával, nappalival és legalább két szobával rendelkezik, a legtöbbhöz pedig panorámás terasz vagy erkély is tartozik. Innen éjjel-nappal Budapest egyik legszebb látképe tárul a lakók elé.
Az épület különlegességei közé tartozik a 3,7 méteres belmagasság, a hatalmas üvegfelületek, a korszerű hőszivattyús padlófűtés, valamint a parkosított, 836 négyzetméteres telek. Az udvaron hat autó számára biztosított parkolóhely, de egy önálló szaunaház is helyet kapott a telken.
A villában jelenleg a zenész családtagjai élnek: az egyik lakás például fia, István otthona. Galambos Lajos azonban hangsúlyozta, hogy gyermekei számára más lehetőségek is rendelkezésre állnak, így az eladás nem okoz problémát a családban.
Természetesen van más lehetőségük a gyermekeimnek is: ahogy a kislányom a Budai Várban él, Istvánkának is megvan a lehetősége arra, hogy máshol lakjon, és ebből a pénzből olyan ingatlant vegyen magának, amilyet szeretne.
– vallotta be Galambos Lajos.
A zenész szerint az ingatlan értékesítése életmódváltásának első lépése. Elmondása alapján egyre inkább a nyugodtabb, vidéki élet vonzza, ezért szeretne megválni budai ingatlanjaitól. „Valamikor megálmodtam, hogy majd ott, Budán fogok dolgozni és „székelni”, de rájöttem, hogy ez mégsem nekem való. Hozzám sokkal közelebb áll a vidéki élet, így szeretnék élni a jövőben.” Új mottója is ezt tükrözi:
Nekem a kevesebb is elég
– nyilatkozta a Tények Pluszban.
Ennek jegyében nem csak a sas-hegyi villától válhat meg. Korábban arról is lehetett hallani, hogy hatalmas boldogasszonypusztai birtokát is értékesítené, amelynek becsült értéke akár 5 milliárd forint is lehet. A döntés természetesen elindította a találgatásokat: egyesek szerint a trombitás akár külföldre is költözhet, mások úgy vélik, egyszerűen csak nyugodtabb életre vágyik.
Az azonban biztos, hogy aki meg tudja fizetni a közel félmilliárdos árat, egy igazán különleges budai ingatlanhoz juthat, méghozzá olyan panorámával, amelyet kevesen mondhatnak magukénak Budapesten.
