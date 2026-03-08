Menczer Tamás: Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és vele együtt az egész országot!

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP pártszövetség kommunikációs igazgatója a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a véleményét a Ripostnak Zelenszkij fenyegetőzésével kapcsolatban. Zelenszkij ugyanis életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és vele együtt az egész országot.

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzéséről is beszélt Debrecenben / Fotó: Gáll Regina / MW

Menczer Tamás a debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a véleményét az ukrán elnök fenyegetőzésével kapcsolatban. A Fideszes politikus szerint ez elfogadhatatlan! Hangsúlyozta, hogy nem fogják engedni, hogy Magyarországnak ukrán barát miniszterelnöke legyen.

Zelenszkij fenyeget, Zelenszkij zsarol, Zelenszkijnek egyetlen világos célja van – egy ukrán barát kormányt akar Magyarország élén látni. Magyar Pétert és a Tiszát. Ezért tesz mindent. Orbán Viktor világosan elmondta, hogy Magyarország nem zsarolható, ő pedig nem fenyegethető. Erőből letörjük az ukrán olajblokádot, a zsarolástól, fenyegetésektől nem félünk. A tiszásokat pedig április 12-én megbüntetjük és nem engedjük, hogy egy ukrán barát miniszterelnöke legyen Magyarországnak. Orbán Viktor nem ukrán barát. Orbán Viktor magyar barát.

- nyilatkozta a Ripostnak Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az ukránok fenyegetőzéseivel kapcsolatban.