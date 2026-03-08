3 csillagjegy, akitől ne számíts gyűrűre – Ők a horoszkóp örök agglegényei

Egyes csillagjegyeknek már a húszas éveikben a családtervezésen jár az eszük, más férfiaknak meg a karikagyűrű hallatán még 30 után is egy bilincs jut az eszükbe. A nagykönyv szerint a megismerkedés után az összeköltözés következik, majd az eljegyzés és az esküvő. De ők nem ezt a regényt olvassák... A horoszkóp szerint akad ugyanis 3 jegy, aki egyszerűen képtelen feladni a függetlenségét. Lássuk, kikről is van szó!

A horoszkóp előre szólt: ettől a 3 csillagjegytől ne számíts karikagyűrűre!

Fotó: sarayut_sy / Shutterstock

Ezeknek a csillagjegyeknek mindenük a függetlenség.

A házasságot korlátként élik meg.

A horoszkóp szerint gyakran agglegények maradnak.

Ikrek férfi

Egy Ikrek mellett sosem unalmas az élet. Ez a csillagjegy rendkívül kíváncsi és cserfes személyiség, aki folyton mozgásban van. Imád ismerkedni, új helyzetekben kipróbálni magát. Tele van lendülettel és életerővel, ezért csak egy igazán nagy erő képes elérni, hogy lehorgonyozzon. A házasság gondolatáról csupán az jut eszébe, hogy számos izgalmas ajtót bezár maga előtt. Megfosztja magát megannyi lehetőségtől, ami még sok élményhez vezethetné. Hiába tud mélyen szeretni és kötődni, retteg a véglegesség gondolatától. Sokkal hamarabb választja az izgalmas, de rövid, mint a kiszámítható és hosszú utat. A horoszkóp szerint ennek ellenkezőjéről kizárólag egy lelki társ képes meggyőzni az Ikreket.

Nyilas férfi

A Nyilas csillagjegy a horoszkóp kalandora, akinek a nagyvilág túl tágas ahhoz, hogy lekösse magát valahol – vagy valaki mellett. Az ő helye távoli horizontokon és ismeretlen élmények kavalkádjában van. Egy ilyen életben a klasszikus családmodell nem opció. Bár képes elköteleződni, ez a párja számára sok áldozattal jár. Egy Nyilas nem képes és nem is akarja megmondani, hogy hol lesz öt év múlva. Sőt! Egy ilyen kérdés úgy hat rá, mint egy startpisztoly. Sprintelni kezd. Erre a csillagjegyre egyértelműen igaz, hogy a szabadság mindig prioritást élvez a stabilitással szemben.

Vízöntő férfi

A horoszkóp szerint a Vízöntő megint egy más tészta. Ez a csillagjegy egészen máshogy gondolkodik a többiekhez képest. Meglepő ambíciókkal van tele, amelyekhez foggal-körömmel ragaszkodik, és ki nem állhatja, ha ebbe bárki is bele akarja ütni az orrát – még akkor is, ha az illetőt csak a szeretet és a gondoskodás hajtja. Egy Vízöntő férfival kapcsolatban lenni olyan, mintha tojáshéjakon lépkedne az ember: amint úgy érzi, hogy túl sok az elvárás, kereket old. Így a házasság intézménye nem igazán fér bele a szabadságeszményébe, amely tulajdonképpen létezése alapját képezi. Hiába szerelmes és hűséges, gyakran agglegény marad, mert nem hajlandó feladni függetlensége egy darabkáját sem.