Most érkezett: felborult egy mentőautó, gyermek is érintett a balesetben

A nagyszebeni baleset helyszínére percek alatt kiérkezett a mentőautó, ahol egy személyautó és egy másik mentőautó ütközött egymással, aminek következtében a betegszállító felborult. A balesetben összesen heten voltak érintettek, köztük egy gyermek.
A baleset következtében a rohammentőben egy gyermek az édesanyjával és négy mentőápoló tartózkodott. A gyermek nem sérült meg a balesetben, őt egy másik mentő vitte a nagyszebeni kórházba korábbi betegsége miatt. A 26 éves édesanya lábfájdalomra panaszkodott , őt a sürgősségi osztályra szállították. A nagyszebeni katasztrófavédelem közlése szerint a mentősöket is ott vizsgálják meg, akik enyhe sérüléssel megúszták a balesetet.
A mentővel ütköző autó 53 éves sofőrje azonban több sérülést szenvedett a balesetben, így a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára vitték azonnali ellátásra - írja a Maszol.
