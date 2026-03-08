Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Most érkezett: felborult egy mentőautó, gyermek is érintett a balesetben

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 08. 10:45
A baleset körülményeit még vizsgálják.
A nagyszebeni baleset helyszínére percek alatt kiérkezett a mentőautó, ahol egy személyautó és egy másik mentőautó ütközött egymással, aminek következtében a betegszállító felborult. A balesetben összesen heten voltak érintettek, köztük egy gyermek.

alt=Az ütközés során felborult a mentőautó
Az ütközés során felborult a mentőautó, melyben egy gyermek is tartózkodott / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

A mentőautó oldalára borult az ütközés következtében

A baleset következtében a rohammentőben egy gyermek az édesanyjával és négy mentőápoló tartózkodott. A gyermek nem sérült meg a balesetben, őt egy másik mentő vitte a nagyszebeni kórházba korábbi betegsége miatt. A 26 éves édesanya lábfájdalomra panaszkodott , őt a sürgősségi osztályra szállították. A nagyszebeni katasztrófavédelem közlése szerint a mentősöket is ott vizsgálják meg, akik enyhe sérüléssel megúszták a balesetet.

A mentővel ütköző autó 53 éves sofőrje azonban több sérülést szenvedett a balesetben, így a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára vitték azonnali ellátásra - írja a Maszol.

 

