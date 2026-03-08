Megtakarítás mindenek felett: a fürdésen is spórolt, hogy törlessze hiteleit

Egy brit nő, Emma Jackson, egyszerű szabályokkal és több mellékkeresettel mindössze két év alatt kifizette lakáshitelét, és azt tervezi, hogy már az ötvenes éveiben nyugdíjba vonul.

Két év alatt minden hitelét rendezte

Illusztráció: Sanit Fuangnakhon

A Sheffieldben élő, 32 éves Emma szerint a takarékosságot már gyerekkorában megtanulta. Édesapja gyárban dolgozott, édesanyja pedig többféle munkát vállalt, de a családnak még így sem volt sok pénze.

Megtanítottak bennünket spórolni. A testvérem is nagyon hasonlóan gondolkodik, mint én. Gyerekként pontosan láttuk, hogy a szüleinknek nincs sok pénzük

– mesélte.

Az apja gyakran vállalt plusz műszakokat hétvégén, édesanyja pedig egy részletes költségvetési táblázatot vezetett. Emma gyakran mellette ült, és figyelte, hogyan tervezik meg a családi kiadásokat.

Hétvégén bolhapiacokra jártak, vagy extra munkát vállaltak, és ez a hozzáállás rám is átragadt

– mondta.

Amikor Emma egyetemre ment – ahol sportfejlesztést tanult –, minden lehetséges munkát elvállalt. Dolgozott takarítóként, uszodai úszómesterként és személyi edzőként is.

A blog majdnem megduplázza a fizetését

Emma jelenleg nappal a felsőoktatásban dolgozik, de emellett egy pénzügyi blogot is vezet. Az oldal bevétele időnként még a főállású fizetését is meghaladja.

Havi fizetése körülbelül 2140 font (kb. 933 000 forint), a blogjából viszont 2600–4000 font (kb. 1,13–1,74 millió forint) közötti összeget keres havonta, még adózás előtt. Ezen felül minden hónapban további 100–200 fontot (kb. 43 600–87 200 forint) keres különféle mellékállásokkal, például piackutatási felmérések kitöltésével. Minden hónapban 500 fontot (kb. 218 000 forint) fektet be egy részvény- és befektetési számlára.

25 évesen vett lakást, majd minden hitelét rendezte

Emma már 25 évesen megvette első lakását, egy egyszobás lakást Sheffield közelében. Az ingatlan ára 80 000 font volt (kb. 34,9 millió forint). A vásárláshoz 36 000 font (kb. 15,7 millió forint) önerőt fizetett, amelyet megtakarításaiból és korábbi munkáiból származó bevételeiből gyűjtött össze. A lakásra 2,16 százalékos kamatozású, két évre fixált jelzáloghitelt vett fel, amelyet végül két év alatt teljesen visszafizetett.