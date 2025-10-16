Kökény Dani, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítótagja: „Ellene vagyok a gyűlölethullámnak…”

Kökény Danit 2022-ben a TV2 Sztárban Sztár leszek című műsorból ismerhette meg az ország, amikor 17 évesen megnyerte a showműsort. Alig három év telt el, mióta Dani átvehette a legsokoldalúbb előadónak járó trófeát és elkezdhette építeni töretlenül felfelé ívelő karrierjét. Dani 2024-ben a Duna csatorna A Dal című műsorának döntőjéig menetelt, idén pedig a dalversenyben bemutatott daláért átvehette a legrangosabb, hazai zenei elismerést, a Fonogram-díjat is. Kökény Dani most a Borsnak mesélt a benne kavargó érzésekről és elárulta, miért döntött úgy, hogy alapítótagja lesz a Zebra Digitális Polgári Körnek, melynek célja, hogy leleplezzék a baloldalról áradó álhíreket és megtisztítsák a közbeszédet a gyűlölködéstől.

Kökény Dani alapítótagja a Zebra Digitális Polgári Körnek (Fotó: Miskolczi Milán)

Kökény Dani: „Az arcommal, nevemmel is jelzem, ellene vagyok a gyűlölethullának”

„20 éves vagyok és a mély politikával igazán sosem volt kapcsolatom. Ha magamra gondolok egy olyan előadót-dalszerzőt látok, aki már ért el sikereket de a pályája elején jár” - kezdte lapunknak az énekes, aki hozzátette:

Ugyanakkor fontos számomra az az értékrend, amit a hazai könnyűzenében olyan előadók és szerzők teremtettek meg, mint Demjén Ferenc, Máté Péter, vagy Szenes Iván. Ha pedig kitekintek a minket körülvevő világra, különös tekintettel az online térre, azt látom, hogy szinte trenddé vált a gyűlöletkeltés és ez formálja a közösségi felületeken a közbeszédet. Ott esnek egymás torkának a kommentelők, ahová kikapcsolódást keresve néznek fel napi szinten, ahelyett hogy egymáshoz kapcsolódnának és a szeretet, megértés nyelvén diskurálnának egymással

– fejtette ki a mindössze 20 éves tehetség, aki elmondta: „Ez a primitív, agresszív kommunikációhullám ösztönzött arra, hogy az csatlakozzak a Zebra Digitális Polgári Körhöz és az arcommal, nevemmel is jelezzem, ellene vagyok a gyűlölethullának, ami végigsöpör az online téren”.

A Fonogram-díjas fiatal előadó-dalszerző, Kökény Dani DPK tagként is felveszi a küzdelmet a gyűlölethullámmal szemben (Fotó: Rostás Márk)

„Hiába tehetséges, ha a szórakoztatás mellett a gyűlöletkeltést is a zászlajára tűzte”

Kökény Dani ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a zenészek, előadók között is felütötte a fejét a politikai alapokra helyezett gyűlölködés, vagy éppen ítélkező magatartás: „Véleményem szerint nemcsak a hangadók léteznek. Pont a napokban láttam, hogy az egyik könnyűzenei alkotó kijelentette, hogy ő olyanokkal nem szeretne dolgozni, akik egy bizonyos oldalhoz tartoznak.”

Az, hogy a hovatartozás egy művészi, alkotói folyamatnak feltétele legyen, számomra felfoghatatlan és elfogadhatatlan.

- tette hozzá az énekes. „Sajnos sok esetben már nekem is figyelnem kell arra, hogy akivel a szakmai érdemei miatt szívesen dolgoznék, azzal az egyéb véleményformálásai miatt megtehetem-e, az illeszkedik-e az én értékrendembe. Hiába tehetséges és szakmailag elismert valaki, ha a szórakoztatás mellett az agressziót, gyűlöletkeltést is a zászlójára tűzte. És ez nagyon szomorú…” - fogalmazott a Sztárban Sztár leszek felfedezettje, aki a fentiek miatt döntött úgy, hogy alapítótagként csatlakozik a Zebra Digitális Polgári Körhöz és ezáltal a csendes többséghez.