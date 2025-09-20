Íme a sztárdömping a Digitális Polgári Körökben

A Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Körök találkozón nemcsak Orbán Viktor lesz jelen, hanem számos ismert sztár is: Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is részt vesz a rendezvényen. A sztárok elárulták, miért tartják fontosnak a kezdeményezést.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton rendezik meg Budapesten a digitális polgári körök első nagyszabású találkozóját a Papp László Budapest Sportarénában. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz.
A házigazda Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő, és a szervezők már bejelentették, hogy számos híresség is tiszteletét teszi az eseményen.
Szentkirályi Alexandra mellett Marsi Anikó is részt vesz a Papp László Budapest Sportarénában tartandó találkozón. A TV2 Tények műsorvezetője a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként fontosnak tartja, hogy az eseményen kiálljon az online gyűlöletbeszéddel és a baloldali hazugságkampányokkal szemben – írja a Bors.
Marsi Anikó a lapnak elárulta, már nagyon várja a szombati eseményt és azt is elmondta, miért döntött a Női Dikitális Polgári Kör megalapítása mellett. „Természetesen mint a Női DPK egyik alapítója, ott a helyem. Sőt alig várom az eseményt.”
A legmeghatározóbb tapasztalatom az, hogy én itt biztonságban vagyok.
„Itt senki nem fröcsög, senki nem gyalázkodik. Értelmes emberek értelmes gondolataival találkozom. Főleg nőkével, de csatlakoztak hozzánk férfiak is. Fontosnak tartom azt is, hogy találjunk közös platformot a legkülönbözőbb korosztályok női témáinak” – fogalmazott a Tények műsorvezetője.
Marsi Anikó ugyanakkor szívesen beszélget majd olyan érdeklődőkkel, akik még csak gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak, például a Női Digitális Polgári Körhöz, melynek hét alappillére és célkitűzései bárki számára elérhetők a Facebookon.
A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várja a szombati találkozót a Zebra Digitális Polgári Kör tagjaival is. Reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására – olvasható a Metropol oldalán.
Zajlik a digitális honfoglalás, és örömmel veszek részt a harcban az online térben is. Fontosnak tartom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük
– mondta Nagy Feró a Ripostnak.
A Beatrice frontembere nem tagadja, nagyon izgatott, hiszen szombaton lehetősége nyílik arra, hogy találkozzon a Zebra Digitális Polgári Kör tagjaival. Nagy Feró bízik benne, hogy a főként ismert embereket tömörítő csapattal ki tudnak dolgozni egy stratégiát, melynek mentén haladva gátat szabhatnak az online térben terjedő, baloldali hazugságpropagandának.
Szombaton a Papp László Budapest Sportarénában gyűlnek össze az eddig megalakult Digitális Polgári Körök tagjai, hogy megtártság első, országos találkozójukat. Az már most biztos, hogy rengeteg a polgári értékekhez ragaszkodó honfitársunk lesz majd jelen, hiszen eddig 71 ezren csatlakoztak az egyre szaporodó Digitális Polgári Körök valamelyikéhez és tízezrek várnak felvételre. Ezek a számok azt jelzik, hogy a jobboldali közösség ereje napról napra erősödik az online térben és ez bizony érezhető is, hiszen miközben a fizetett baloldali hangok egyre halkulnak, egyre nagyobb tér jut azoknak, akik a közösségi oldalakon megpróbálják leváltani a hazugság narratíváját az igazság eddig halkabban szóló frázisaira. Nagy Feró egyike volt az elsőknek, akik csatlakoztak a Zebra Digitális Polgári Körhöz, melynek célja, hogy leleplezzék a liberális álhírgyártás hazugságait.
„Zajlik a digitális honfoglalás és nagy örömmel veszem ki a részem a harcból az online térben is.”
Nemes és fontos célnak gondolom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük és szembesítsük a valósággal.
„Elég volt a liberális kettős beszédből és a gyűlöletkeltésből. Azok, akik csatlakoznának a Zebra digitális Polgári Körhöz a célkitűzéseinket elolvashatják a dpkor.hu oldalon. Várunk mindenkit nagy szeretettel és nyitottsággal” – kezdte a Ripost-nak Nagy Feró, aki tervei szerint korán érkezik majd szombaton a Papp László Sportarénába, a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára.
„Nagyon örülök, hogy elsők között csatlakozhattam a Zebra Digitális Polgári Körhöz, ahogy annak is, hogy rengeteg ismert ember is belépett a megalakulása óta. Jó végignézni a névsoron, hiszen a művészvilág prominensei mellett jó nevű közéleti szereplők és szakértők is itt vannak mellettem, vagyis itt vagyunk egymás mellett. Naná, hogy ott leszek szombaton a Papp László Budapest Sportarénában! Fontos, hogy mindenki lássa, hogy sokan vagyunk, együtt vagyunk, és nem ijedünk meg az interneten hemzsegő, fizetett provokátoroktól. Ez lesz az első, nagy megmozdulásunk és jó lesz látni, hogy tele van a stadion olyan emberekkel, akik ugyanazt gondolják a világról, amit én” - tette hozzá Nagy Feró.
Dopeman, azaz Pityinger László, a magyar rapszcéna ismert alakja is részt vesz a digitális polgári körök országos rendezvényén. Számára a részvétel fontos, mert
a politikai diskurzus szerinte nem a gyűlöletkeltésről, hanem a párbeszédről és az értelmezhető vitákról szól, amelyek előrevihetik a társadalmat, miközben felhívta a figyelmet a virtuális erőszakhullámok ellen.
„Ezek a polgári körök minden magyarnak teret adnak, legyen kritikus gondolkodású, kormánypárti vagy ellenzéki, de alapvető jogok mentén párbeszéd szükséges” – mondta Dopeman. Szerinte az árokásás helyett az érdemi viták, a közös gondolkodás és a konstruktív hozzászólások vezethetnek valódi előrelépéshez: „Értelmezhető vita alapján lehet előrelépni, nem pedig árokásással” – szögezte le.
Dopeman személyes motivációjáról is beszélt a Borsnak:
Engem érdekel a közélet és a világ sorsa, ezért látogatok ki a rendezvényre
– összegzett. A digitális polgári körök rendezvénye egyszerre kínál lehetőséget a politikai eszmecserére és a társadalmi problémák feltárására, Dopeman pedig biztosítja, hogy a rendezvény egyik hangjaként felszólaljon a tömeg nevében.
Muri Enikő, a digitális polgári körök drogellenes közösségének alapító tagja elkötelezetten dolgozik a drogprevenció területén, és kiemelte, milyen fontos üzeneteket lehet átadni a rendezvényen. Szerinte a drog elleni küzdelem napi feladat, amely figyelemfelhívást, konkrét programokat és segítségnyújtást is igényel.
A színésznő hozzátette: a művészszakmában gyakran előfordul, hogy a kreatív életforma teret enged a káros szenvedélyeknek.
Sajnos, előfordul, hogy a művészek érzékenységükből fakadóan olyan helyzetbe kerülnek, amikor kilátástalannak látják az életüket, és a droghasználatot látják egyetlen kiútnak
– magyarázta Muri Enikő.
Muri Enikő szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok és a kreatív pályán dolgozók tisztában legyenek a drogok káros hatásaival, és merjenek segítséget kérni, mielőtt a probléma ellenőrizhetetlenné válna.
Nagyon remélem, hogy olyan kommunikáció tud elindulni a rendezvényen, és olyan programokat tudunk a közeljövőben kitalálni, amelyek abban tud segítséget nyújtani, hogy ez minél hangosabb legyen, és minél jobban tudjuk terjeszteni azt, hogy a droghasználat ellen igenis föl kell venni a harcot
– fogalmazott Muri Enikő.
