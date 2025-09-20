Íme a sztárdömping a Digitális Polgári Körökben

A Papp László Sportarénában a Digitális Polgári Körök találkozón nemcsak Orbán Viktor lesz jelen, hanem számos ismert sztár is: Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman és Nagy Feró is részt vesz a rendezvényen. A sztárok elárulták, miért tartják fontosnak a kezdeményezést.

Sztárok is jelen lesznek Digitális Polgári Körökben / Fotó: Szentkirályi Alexandra-Facebook

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton rendezik meg Budapesten a digitális polgári körök első nagyszabású találkozóját a Papp László Budapest Sportarénában. A rendezvényen Orbán Viktor is részt vesz.

A házigazda Rákay Philip és Szabó Zsófi színésznő, és a szervezők már bejelentették, hogy számos híresség is tiszteletét teszi az eseményen.

Marsi Anikó elárulta, miért hozta létre a Női Digitális Polgári Kört

Szentkirályi Alexandra mellett Marsi Anikó is részt vesz a Papp László Budapest Sportarénában tartandó találkozón. A TV2 Tények műsorvezetője a Női Digitális Polgári Kör egyik alapítójaként fontosnak tartja, hogy az eseményen kiálljon az online gyűlöletbeszéddel és a baloldali hazugságkampányokkal szemben – írja a Bors.

Marsi Anikó a lapnak elárulta, már nagyon várja a szombati eseményt és azt is elmondta, miért döntött a Női Dikitális Polgári Kör megalapítása mellett. „Természetesen mint a Női DPK egyik alapítója, ott a helyem. Sőt alig várom az eseményt.”

A legmeghatározóbb tapasztalatom az, hogy én itt biztonságban vagyok.

„Itt senki nem fröcsög, senki nem gyalázkodik. Értelmes emberek értelmes gondolataival találkozom. Főleg nőkével, de csatlakoztak hozzánk férfiak is. Fontosnak tartom azt is, hogy találjunk közös platformot a legkülönbözőbb korosztályok női témáinak” – fogalmazott a Tények műsorvezetője.

Marsi Anikó ugyanakkor szívesen beszélget majd olyan érdeklődőkkel, akik még csak gondolkodnak azon, hogy csatlakozzanak, például a Női Digitális Polgári Körhöz, melynek hét alappillére és célkitűzései bárki számára elérhetők a Facebookon.

Nagy Feró harcba száll az online hazugságok ellen

A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várja a szombati találkozót a Zebra Digitális Polgári Kör tagjaival is. Reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására – olvasható a Metropol oldalán.