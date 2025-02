Megszólalt a házasságáról Nacsa Olivér – Így vannak Annával

– Ezt egy életen át viszem majd magammal – folytatta vidáman Olivér. – A hétköznapokban is rengeteget nevetünk, és ez Ázsiában sem volt másképp. De az emberi oldalukról is megmutatkoztak az ott élők. Kiotó és Oszaka között a vonaton felejtettem az anyukámnak vett ajándékot, az esélytelenek nyugalmával jeleztem a történteket a hotelnek, és estére visszahozták a csomagomat, bontatlanul.

Nacsa Olivér felesége azonos értékrenddel rendelkezik

Nacsa Olivér szerint a mai rohanó világban az a legnagyobb luxus, ha valaki képes egy kicsit lelassulni, elvonulni és megélni a pillanatokat, ami nemcsak a léleknek, de a kreativitásnak is jót tesz.

Nacsa Olivér és Tripolszky Anna életében a humor is fontos érték Fotó: archív/hot magazin

– Nagyon élveztük a kint töltött időt, de egy hónap után már honvágya lesz az embernek. Bár szeretjük az ázsiai konyhát, kifejezetten hiányoztak a magyar ízek. Az embernek hiányzik a családja és a hazája. Vietnámban beszélgettünk arról, mennyire örülhetünk annak, hogy egy ilyen csodás országban élhetünk, mint Magyarország.

Mindenkinek csak ajánlani tudjuk az időnkénti elvonulást, és nem is feltétlenül kell ennyire messzire utazni, hogy kiszakadjunk ebből az impulzív világból.

– Egész napokat beszélgettünk át, de olyan is volt, amikor csak csendben, hosszú perceken át csodáltunk egy-egy látványosságot vagy éppen a tenger hullámait. Alapból nagyon hasonlóak vagyunk, tehát nálunk igaz a „hasonló hasonlót vonz” elmélet. Nem is hiszek „az ellentétek vonzzák egymást” gondolatban, legalábbis hosszú távon nem működik. Erre egyértelmű bizonyíték a mi házasságunk. Azonos az érdeklődési körünk, az értékrendünk és a világról való gondolatiságunk – árulta el a humorista.

Nacsa Olivér és Tripolszky Anna szinte szimbiózisban élnek

Április végén lesz egy éve, hogy összekötötték az életüket, azóta pedig nosztalgiával tekintenek vissza a nagy napra.

Rengeteg szuper, közös élményt szereztek a szerelmesek Fotó: archív/hot magazin

– Számomra nagyon is fontos lett a házasság. Ezt az erős szövetséget nem éreztem és nem is tudtam elképzelni senkivel Olivér előtt – mondta a feleség.

– Ez csodálatos érzés – vette át a szót Nacsa Olivér. – Azt szoktam mondani, hogy van olyan is az ember életében, amikor nem sikerül, de az emberek közti szövetség, a házasság szentsége a legszebb, ami emberek között köttethet.

Annával nem is volt kérdés, hogy megtaláltuk egymásban az ideális társat, a másik tökéletességével vagy éppen tökéletlenségével.

– Annyira szimbiózisban élünk, hogy nagyon is jól működnek a hétköznapok. Egymás legjobb társasága vagyunk, és bármikor összekacsintunk, és félszavakból is megértjük a másikat. Amióta összeházasodtunk, mindig azt mondjuk, hogy most már örökké cinkostársak leszünk.