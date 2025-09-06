Rendkívüli közleményt adtak ki az öngyilkosságot megkísérlő Koós Boglárkáról

Ahogy arról a Bors beszámolt, sokkoló hír rázta meg az országot, miután kiderült, hogy kedd reggel a fiatal magyar színésznő, Koós Boglárka megpróbált önkezűleg véget vetni az életének.

Koós Boglárka

Fotó: Kunos Attila

A Budaörsi Latinovits Színház 27 éves művésze jelenleg is kómában van, az orvosok azóta is küzdenek az életéért az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. A felfogatatlan esemény óta egyre több részlet lát napvilágot, így mások mellett már azt is tudni, hogy a korábban magát önmagát őrlődő típusként jellemző színésznőre kollégája, Hartai Petra talált rá, és ő vágta le a kötélről. Koós Boglárka tragédiája kapcsán most pedig a Magyar Teátrumi Társaság adott ki egy közleményt.

Közös munkát sürget a Magyar Teátrumi Társaság

A társaság közléséből kiderült, hogy döbbenten és megrendülten értesültek a Budaörsi Latinovits Színház fiatal színművésze keddi tragédiájáról, valamint az is, hogy a hír mélyen érintette a teljes közösségünket.

A Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a színházaknak és a szakmai szervezeteknek közösen kell dolgozniuk azon, hogy minden művész számára biztonságos és támogató alkotói környezet jöjjön létre. Csak így előzhető meg az ilyen a tragikus helyzet, amely most megrázta a szakmát"

– idézi az Origo a szervezet közleményét.

A portál szerint az írás így folytatódott: „Egyetértünk a Magyar Színházi Társasággal, a Színházi Dolgozók Szakszervezetével és a MASZK Országos Színészegyesülettel abban, hogy a sajtó képviselőinek belátóbb magatartást kell tanúsítania. Emberi tragédiák részleteinek felelőtlen közlésével nemcsak a gyógyulás esélyeit teszik kockára, hanem családtagok, barátok, kollégák lelki biztonságát is súlyosan megrendítik. A tájékoztatás felelősséggel jár.

Szeptember 9-én, a Debrecenben rendezendő Színházi Évadnyitón közös gondolkodásra hívjuk a szakmai szervezetek képviselőit. Kérjük az anyaszínház vezetését indítsanak belső vizsgálatot, és tárják fel a történtekhez vezető okokat

– írta a társaság.

Segítséget ajánlottak Koós Boglárka családjának

Magyar Teátrumi Társaság emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy létrehoztak egy e-mail-címet, amelyen azok a művészek kérhetnek támogatást, akik valami miatt nehéz helyzetbe kerültek.

A művészi közösség iránt érzett felelősségből létrehoztuk a [email protected] e-mail-címet, amelyen keresztül azok a művészek kérhetnek támogatást, akik nehéz élethelyzetbe kerültek, bántalmazás vagy abúzus érte őket, vagy egyszerűen meghallgatásra, segítségre van szükségük. Senkit sem hagyunk egyedül, mindenki mellett ott állunk, akinek segítségre van szüksége.

Végezetül pedig a szervezet elnöksége ezúton is felajánlotta segítségét a művésznő családjának.

Imádkozunk érte

– olvasható a szervezet elnökségének közleményében.