Dráma Veszprém vármegyében: érezte, hogy baj van, hamarosan már az életéért küzdöttek

Egy 70 év körüli nő életét mentették meg a mentők Veszprém vármegyében, miután otthonában hirtelen elvesztette az eszméletét. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be.

Veszprém vármegyében mentettek életet

Így zajlott a veszprémi életmentés

A beszámoló szerint a nő már a nap folyamán rosszul érezte magát, és mellkasi fájdalomra panaszkodott, ennek ellenére nem akart segítséget kérni, abban bízva, hogy a panaszok maguktól elmúlnak. Az esti órákban azonban a kanapén ülve hirtelen eszméletét vesztette. Férje azonnal értesítette a segélyhívót. A mentésirányító telefonon keresztül irányította a férfit, aki a kapott utasítások alapján megvizsgálta feleségét. Ekkor derült ki, hogy a nő már nem lélegzik.

A diszpécser segítségével azonnal megkezdődött az újraélesztés a helyszínen. Rövid időn belül mentőegység érkezett, amely átvette és magasabb szinten folytatta az életmentést. A mentők összehangolt munkájának köszönhetően a nő keringése visszatért. Az életmentők ezután stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.