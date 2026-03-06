Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Dráma Veszprém vármegyében: érezte, hogy baj van, hamarosan már az életéért küzdöttek

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 14:40
veszprémmentő
Szerencsére épp időben érkezett a mentő.

Egy 70 év körüli nő életét mentették meg a mentők Veszprém vármegyében, miután otthonában hirtelen elvesztette az eszméletét. Az esetről az Országos Mentőszolgálat számolt be.

Veszprém vármegyében mentettek életet
Veszprém vármegyében mentettek életet
Fotó: Gé

Így zajlott a veszprémi életmentés

A beszámoló szerint a nő már a nap folyamán rosszul érezte magát, és mellkasi fájdalomra panaszkodott, ennek ellenére nem akart segítséget kérni, abban bízva, hogy a panaszok maguktól elmúlnak. Az esti órákban azonban a kanapén ülve hirtelen eszméletét vesztette. Férje azonnal értesítette a segélyhívót. A mentésirányító telefonon keresztül irányította a férfit, aki a kapott utasítások alapján megvizsgálta feleségét. Ekkor derült ki, hogy a nő már nem lélegzik.

A diszpécser segítségével azonnal megkezdődött az újraélesztés a helyszínen. Rövid időn belül mentőegység érkezett, amely átvette és magasabb szinten folytatta az életmentést. A mentők összehangolt munkájának köszönhetően a nő keringése visszatért. Az életmentők ezután stabilizálták az állapotát, majd kórházba szállították, olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
