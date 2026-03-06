A Nagy Duett – Gáspár Bea keményen beszólt versenytársainak: „Lehet irigykedni…”

Elképesztő nevekkel tért vissza A Nagy Duett 2026-os évada, hiszen a TV2 sikerműsorában mások mellett olyan hazai hírességek szálltak harcba a győzelemért, mint Curtis és kedvese, Judie, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna vagy éppen Gáspár Bea és Peter Srámek.
Utóbbi páros pedig kétségtelenül az idei évad egyik legnagyobb közönségkedvencei, hiszen eddig minden produkciójuk egyszerre váltott ki örömöt és vidám hangulatot a nézőkből.
Így eddig még nem kellett izgulniuk, hogy nekik kell távozniuk vasárnap este A Nagy Duettből. Beáék pedig egész héten készültek az újabb fellépésre, amely ezúttal kap egy kis csavart is.
Hétvégén fergeteges bulival készülünk! A saját produkciókon kívül még egy közössel is jövünk! Lehet irigykedni a csapatunkra, mert ugye mint látjátok a kemény mag összegyűlt! Nagyon élvezezzük a közös munkát, a hangulat remélem majd átütő lesz a képernyőn is!
Szorítsatok és szavazzatok vasárnap a @tv2anagyduett -et nézve majd! Előre is köszönjük!
- írta Instagram-oldalán Gáspár Bea.
