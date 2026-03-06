A Nagy Duett – Gáspár Bea keményen beszólt versenytársainak: „Lehet irigykedni…”

Elképesztő nevekkel tért vissza A Nagy Duett 2026-os évada, hiszen a TV2 sikerműsorában mások mellett olyan hazai hírességek szálltak harcba a győzelemért, mint Curtis és kedvese, Judie, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna vagy éppen Gáspár Bea és Peter Srámek.

A Nagy Duett 2026: Gáspár Bea és Peter Srámek

Fotó: Máté Krisztián / Bors

A Nagy Duett – Gáspár Bea: Lehet irigykedni

Utóbbi páros pedig kétségtelenül az idei évad egyik legnagyobb közönségkedvencei, hiszen eddig minden produkciójuk egyszerre váltott ki örömöt és vidám hangulatot a nézőkből.