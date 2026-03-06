Folytak a könnyek, barátnője buktatta le Verstappent

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 14:30
A holland pilóta néhány részletet mintha elfelejtett volna a szülőszobán történtekről. Verstappen nem teljesen úgy emlékszik a lánya születésére, ahogy szerelme, Kelly Piquet.

A versenypályán egy könyörtelen gépnek tűnik, de a szülőszobán bebizonyította, hogy ő is emberből van. Max Verstappen, a Forma–1 négyszeres világbajnoka a holland Viaplay dokumentumfilmsorozatában félig-meddig őszintén vallott kislánya, Lily születéséről, majd jött párja Kelly Piquet, és lerántotta a leplet a valódi igazságról.

Kelly Piquet és a közel 9 évvel fiatalabb Max Verstappen 2020 óta alkotnak boldog párt,  tavaly májusban kislányuk is született / Fotó: Getty Images

A dokumentumfilm egyik klipjében Verstappen a szülés pillanatairól mesélt, majd azt a kérdést kapta, hogy elérzékenyült-e, amikor világra jött a lánya.

Majdnem. Ott voltak a szemem szélén a könnycseppek, de nem folytak le. Nem sírtam, de nagyon boldog voltam

– fogalmazott a 28 éves pilóta.

Verstappen lelepleződött

A nyilatkozat hamar felkerült a közösségi médiába is, ahol a kommentek között váratlanul maga az édesanya, Kelly Piquet is megszólalt, és saját verzióját osztotta meg a szülőszobában történtekről.

Miket beszélsz? Úgy bőgtél, mint egy csecsemő, amikor megszületett

– írta a 37 éves brazil modell.

 

 

