Szívszorító részletek derültek ki Koós Boglárka színésznőről: Megtalálták a búcsúlevelét

Búcsúlevelet hagyott maga után a 27 éves Koós Boglárka, aki kedden hajnalban öngyilkos akart lenni. Ahogy azt mi is megírtuk, fiatal színésznőt kolléganője, Hartai Petra találta meg, miután nem ment be a próbára a Budaörsi Latinovits Színházba, ahol tavaly óta dolgozott. Az Origo információi szerint Boglárka felakasztotta magát az albérletében, és Petra vágta le a kötélről. Jelenleg kómában van, és kevés esély mutatkozik arra, hogy felépüljön. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben küzdenek az életéért.

Öngyilkos akart lenni Koós Boglárka Fotó: Budaörsi Latinovits Színház

Koós Boglárka ígéretes karrier előtt állt. 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. Hét éven át játszott színpadon, és tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházhoz. A diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte a pályáját, játszott a Vígszínházban, és jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban. Nemcsak a színpadon szerepelt sikerrel, hanem a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben is.

Az elmúlt egy évben hét bemutatója volt Budaörsön, de az évad végére nagyon lefogyott és depressziós lett. Nyáron úgy tűnt, jobban van, és szombaton újra munkába állt, de négy nappal később úgy döntött, véget vet az életének. A hátrahagyott búcsúlevélben mindössze annyi állt, hogy „elfáradt.”

Az ügyben keresték a rendőrséget és a kórházat is, válaszaikra még várnak.

