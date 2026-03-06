Világháború vagy béke? Lukács Nikolasz feltette a kérdést, amitől mindenki lefagyott

Lukács Nikolasz Róka, az ország egyik legígéretesebb küzdősportolója ismét fontos TikTok-videót osztott meg. A ketrecharcos, aki eddig a kőkemény ütéseivel és a vasakaratával vívta ki a tiszteletet, most egy egészen más terepen, a geopolitika ingoványos talaján osztotta ki a pofonokat. Nikolasz legújabb videójában félretette a kesztyűt, és olyan súlyos szavakkal illette a jelenlegi világpolitikai helyzetet, hogy a követőinek tátva maradt a szája. A harcos szerint Európa túlnyomorórészt a vesztébe rohan, nem úgy, mint Magyarország.
Róka nem kertelt, rögtön belecsapott a lecsóba. Szerinte nem kell politológusnak lenni ahhoz, hogy az ember érezze: valami nagyon nincs rendben a szomszédban és a nagyvilágban:
Nem vagyok egy szakértő, de szerintem a béke mindig jobb, mint a háború. Attól függetlenül, hogy nem vagyok szakértő, kimondott tényeket véleményezhetek úgy, ahogy te is. Például tény, hogy egy közös európai hadsereg felállítását fontolgatják és tartják előnyösnek az európai politikusok. Akárhogy nézem, ez azt jelenti, hogy Európa háborúban áll!
– jelentette ki Nikolasz, aki szerint a politikai nyilatkozatok mögött már a fegyverek zörgése hallatszik.
A sportoló szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a hétköznapi emberek még mindig azt hiszik, ez az egész megáll a határainknál. Róka azonban figyelmeztet: ha Magyarországot is belerángatják a konfliktusba, a Netflix-nézős, kávézgatós nyugodt életformánknak pillanatok alatt befellegzett: „Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy pont te mész ki a háborúba lövöldözni, de az biztos, hogy ha Magyarország belekeveredik a háborúba, az eddigi nyugodt életednek vége!” – kongatta meg a vészharangot az MMA-sztár. Hozzátette, hogy a világ nagyhatalmai már egymásnak feszültek, és a dominóelv alapján mindenki sorra kerülhet: „Ahogy én most látom a helyzetet, Európa Ukrajna oldalán szembemegy Oroszországgal, és mindeközben Amerika és Izrael szembemegy Iránnal, aki szintén nincs egyedül.”
Nikolasz szerint elértünk egy olyan pontra, ahol már nem lehet a pálya széléről nézni az eseményeket. A kérdés számára már csak az, hogy nevezhetjük-e ezt a folyamatot máshogy, mint a legrosszabb rémálmunknak:
Ha folyamatosan egyre többen lépnek be a háborúba, az nevezhető világháborúnak? Mi a logikusabb: beszállni támogatóként a háborúba, vagy kimaradni és békepártinak lenni?
– tette fel a költői kérdést videója végén a harcos. A felvétel alatt rövid időn belül rengeteg reakció érkezett, sokan pedig egyetértettek azzal a gondolattal, hogy Magyarországnak elsősorban saját biztonságát és a békét kell szem előtt tartania. A sportoló megszólalása sokak számára egy fontos üzenetet hordoz: a jelenlegi feszült nemzetközi helyzetben nincs fontosabb annál, mint hazánk biztonságának megőrzése és az, hogy Magyarország kimaradjon a háborús konfliktusokból.
