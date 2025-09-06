Feldolgozhatatlan trauma! Hartai Petrának segítségre lehet szüksége Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete miatt

Koós Boglárka állapota egyelőre nem látszik javulni, a színésznő sikertelen öngyilkossági kísérlete óta kómában van, de az orvosok továbbra is küzdenek az életéért. Mindez főként Hartai Petra színésznőnek köszönhető, aki miután kolléganője nem jelent meg a próbán a Budaörsi Latinovits Színházban, elment a lakására, ahol a tragikus látvány fogadta. Ezt a pillanatot valószínűleg sosem tudja majd kitörölni az emlékezetéből, sőt Drelyó Ágnes pszichológus szerint ez az egyik legnagyobb trauma, ami érheti az embert.

Koós Boglárka színésznő csütörtök hajnalban próbálkozott meg az öngyilkossággal, egy kolléganője talált rá reggel (Fotó: Kunos Attila)

Drelyó Ágnes azt is elmagyarázta, hogy az öngyilkosság jelei nem mindig észrevehetőek és nagyon nehéz felismerni, ha valaki ilyesmire készül, így a környezete sem hibáztatható, Petra talán mégis érezte, hogy baj lehet. Arra azonban ő sem készülhetett fel, amit kolléganője albérletében talált.

Azt gondolom, hogy egy öngyilkossági helyzettel, pláne egy befejezett öngyilkossági helyzettel szembesülni érzelmileg annyira szélsőségesen megterhelő helyzet, amire szinte lehetetlenség felkészülni. Ez még egy szakember számára (mentős, tűzoltó) is komoly mentális megterhelést jelent, nemhogy egy átlag ember számára

– jelentette ki a szakértő.

„Én mentősként is dolgoztam, így sajnos találkoztam öngyilkosokkal is, és azt mondhatom, hogy az ember még szakemberként is viszi ezt magával jó néhány napig, úgy, hogy az adott személy nem állt hozzá közel. Abban az esetben, ahol egy érzelmileg involvált, az öngyilkosságot megkísérlőhöz közelálló személyről beszélünk, mindenképpen egy támogató, megtartó közegre van szükség, ahol ő beszélhet az érzéseiről, megoszthatja az ezzel kapcsolatos fájdalmát.”

A megtaláló gyakran súlyos sokkot él át, akár traumát is, egy pszichológus pedig segíthet feldolgozni a történteket, és megelőzni a poszttraumás stressz szindrómát (PTSD-t). Emellett gyakran bűntudat, düh, tehetetlenség vagy szorongás is felmerül, a szakember segít ezeket az érzelmeket felismerni, elfogadni és kezelni

– fejtette még ki.

Hartai Petra Koós Boglárka lakására sietett, miután nem jelent meg a reggeli próbán, de arra nem készülhetett fel, ami ott fogadta (Fotó: Fotó: YouTube)

Koós Boglárka búcsúlevélben írta meg az okokat

A mindössze 27 éves művésznő egy búcsúlevelet is hátrahagyott, mielőtt megpróbálta kioltani a saját életét, amire szintén kolléganője találhatott rá. A korábban depresszióval küzdő Koós Boglárka épp néhány nappal a tragédia előtt állt vissza a munkába, hiszen úgy érezte, már jobban van, döntését mégis azzal magyarázta, hogy úgy érzi, elfáradt. Ez persze nem kollégáinak és a színház vezetésének róható fel.

Ebben a konkrét helyzetben, hogyha van egy olyan súlyos depresszív epizód, ami hosszú ideig akadályozza a munkavégzésben, ott mindenképpen kell számolni a szuicid veszéllyel, de ha nincs szakember bevonva, nincs intézményes háttér, akkor ez nem a civil környezetnek a felelőssége, hogy ilyen helyzetben intézkedjen

– szögezte le.