Kolléganője talált rá a magyar színésznőre, aki megpróbált öngyilkos lenni

Hartai Petra próbált bejutni Koós Boglárka, otthonába kedden reggel, és ő talált rá a fiatal magyar színésznőre, aki öngyilkosságot kísérelt meg. Az Origo információi szerint a Budaörsi Latinovits Színház fiatal művésze kis híján belehalt a tettébe. Ahogy azt mi is megírtuk, szerdán derült fény az esetre, amikor Koós nem jelent meg a munkahelyén, ezért a színház kérte meg kolléganőjét, a közelben élő Hartai Petrát, hogy nézzen rá. Ő volt az, aki a tragikus helyzetben megtalálta.
Úgy tudni, a színésznő felakasztotta magát albérletében, és Hartai Petra vágta le a kötélről. Az Origo értesülései szerint Koós Boglárka kómába került, állapota továbbra is válságos, életveszélyben van. Információk szerint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben próbálják megmenteni az életét. A rendőrséget és a kórházat is keresték az ügyben, amint választ kapnak, frissítik a hírt.
Koós Boglárka pályafutása ígéretesen indult. 2018-ban vették fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, Fullajtár Andrea és Zsámbéki Gábor osztályába. Hét évet töltött színpadon, tavaly szerződött a Budaörsi Latinovits Színházhoz. A színház honlapján így mutatták be: a diploma megszerzése után szabadúszóként kezdte karrierjét, játszott a Vígszínházban, valamint jelenleg is futnak előadásai az Apertúra Bázison, a Katona József Színházban, a Pinceszínházban és a Trafóban. A színpad mellett a filmvásznon is bizonyított, a 2022-ben bemutatott Együtt kezdtük című filmben szerepelt.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
