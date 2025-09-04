A kollégái sem sejthették előre, mire készül Koós Boglárka: megszólalt a pszichológus

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete az egész országot sokkolta ma délelőtt, különösen, hogy a színésznőre kollégája, Hartai Petra talált rá. A korábban depresszióval is küzdő fiatal színésznő épp a napokban állt újra munkába a Budaörsi Latinovits Színházban, és bár úgy tűnt, jobban van, búcsúlevelében azt írta: elfáradt. De hiába kérte, hogy kollégái ne hibáztassák magukat, az önvád valószínűleg minden ilyen esetben felmerül. Erről most Drelyó Ágnes pszichológus beszélt.
Koós Boglárka színésznő esete sajnos cseppet sem egyedi, hiszen a mai világban sokan küzdenek a depresszióval, amiből szakember segítsége nélkül igen nehéz kilábalni. A pszichológus most elárulta, megelőzhető-e egyáltalán a környezet által egy ilyen szörnyű tragédia.
Rettenetesen nehéz kérdés, hogy az öngyilkosság megelőzésében van-e kulcsszerepe a környezetnek, vagy hogy hogyan lehet ezeket a jeleket felismerni. Vannak lehetséges jelek, amelyek erre a veszélyre utalhatnak, de itt a feltételes mód nagyon fontos, mert ez egyáltalán nem biztos. Ilyenkor azonban mindig a legrosszabb szcenárió szerint kell gondolkodni, ezért ezeket érdemes a legnagyobb szigorúsággal kezelni, és inkább farkast kiáltani, mintsem elbagatellizálni a problémát
– kezdte Drelyó Ágnes.
„Azt is fontos hozzátenni, hogy még egy érzelmileg támogató családi közegben is előfordulhat ilyen krízis, így ezen a területen sem feltétlenül találhatunk árulkodó jeleket, hiszen ez nem egy akut helyzetre való reagálás, hanem egy régóta, hosszan tartó folyamatnak a kicsúcsosodása. És ez nem hirtelen következik be, hanem akár hosszú évek romlásának a következményeként. Ezért is nehéz felfedezni, mert ez nem feltétlenül krízishez vagy traumához kapcsolódik” – folytatta.
A szakértő azt is felsorolta, milyen esetleges jelek lehetnek arra, hogy valaki öngyilkosságot fontolgat, de kihangsúlyozta, ez nem általánosítható.
Lehetnek szóbeli utalások, olyan kijelentések, amik nagyon direktek, például, hogy nincs értelme tovább élni, jobb lenne mindenkinek nélkülem, de ennél sokkal rejtettebb megnyilvánulások is, mint hogy nagyon fáradt vagyok, nincs már kedvem semmihez, motiválatlan vagyok
– magyarázta.
„De az is nagyon fontos, hogy a színésznőnek volt egy komoly depresszív fázisa, amivel, ha megfelelő, akár kórházi-pszichiátriai ellátást kap, ki tudják szűrni a szuicid, tehát az öngyilkossági veszély lehetőségét, és akkor a kezelést is úgy tudják megválasztani, hogy ez a jövőben elkerülhető legyen” – magyarázta.
Emellett a magatartásbeli változások is árulkodók lehetnek, mint a visszahúzódás a társas kapcsolatoktól, kedvenc tevékenységek elhagyása, vagy a már említett motivációvesztés. Ezek nagyon hétköznapi dolognak tűnnek, de talán a közös nevező ott van, hogyha ezek mind halmozottan jelennek meg, akkor érdemes gyanakodni, hogy esetleg egy komolyabb mentális problémáról van szó
– tette még hozzá.
Bár előfordulhat, hogy a színésznő közvetlen környezete úgy érzi, talán tehetett volna többet is érte, ez nem feltétlenül van így.
„Az odafigyelés, az ha a másikra aktívan szánunk időt, megelőző funkcióval hathat ilyen helyzetben, de nincs kizárólagos, megakadályozó szerepe, vagy hatása az ilyen szituációkra, mert ennél az öngyilkosság, illetve az öngyilkossághoz vezető út egy sokkal komplexebb, bonyolultabb folyamat” – jelentette ki Ágnes.
A valódi öngyilkosok egyébként nem nagyon adnak jelzéseket. A mai világban ki nem szomorú, ki nem depressziós, kinek nincs elege a munkából, ki nem motivációt vesztett? Ezeket minden harmadik emberről el lehet mondani, csak talán a mérték nem mindegy. Emellett az öngyilkosság mögött, egy mély lélektani személyiségi probléma is húzódik, amit egy civil ember nem fog észrevenni
– mondta.
