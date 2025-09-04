A kollégái sem sejthették előre, mire készül Koós Boglárka: megszólalt a pszichológus

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete az egész országot sokkolta ma délelőtt, különösen, hogy a színésznőre kollégája, Hartai Petra talált rá. A korábban depresszióval is küzdő fiatal színésznő épp a napokban állt újra munkába a Budaörsi Latinovits Színházban, és bár úgy tűnt, jobban van, búcsúlevelében azt írta: elfáradt. De hiába kérte, hogy kollégái ne hibáztassák magukat, az önvád valószínűleg minden ilyen esetben felmerül. Erről most Drelyó Ágnes pszichológus beszélt.

Koós Petra esetében sem feltétlen lehetett felfedezni az öngyilkosság előjeleit (Fotó: Budaörsi Latinovits Színház)

Koós Boglárka színésznő esete sajnos cseppet sem egyedi, hiszen a mai világban sokan küzdenek a depresszióval, amiből szakember segítsége nélkül igen nehéz kilábalni. A pszichológus most elárulta, megelőzhető-e egyáltalán a környezet által egy ilyen szörnyű tragédia.

Rettenetesen nehéz kérdés, hogy az öngyilkosság megelőzésében van-e kulcsszerepe a környezetnek, vagy hogy hogyan lehet ezeket a jeleket felismerni. Vannak lehetséges jelek, amelyek erre a veszélyre utalhatnak, de itt a feltételes mód nagyon fontos, mert ez egyáltalán nem biztos. Ilyenkor azonban mindig a legrosszabb szcenárió szerint kell gondolkodni, ezért ezeket érdemes a legnagyobb szigorúsággal kezelni, és inkább farkast kiáltani, mintsem elbagatellizálni a problémát

– kezdte Drelyó Ágnes.

„Azt is fontos hozzátenni, hogy még egy érzelmileg támogató családi közegben is előfordulhat ilyen krízis, így ezen a területen sem feltétlenül találhatunk árulkodó jeleket, hiszen ez nem egy akut helyzetre való reagálás, hanem egy régóta, hosszan tartó folyamatnak a kicsúcsosodása. És ez nem hirtelen következik be, hanem akár hosszú évek romlásának a következményeként. Ezért is nehéz felfedezni, mert ez nem feltétlenül krízishez vagy traumához kapcsolódik” – folytatta.

Koós Boglárka állapota nem feltétlenül volt észrevehető

A szakértő azt is felsorolta, milyen esetleges jelek lehetnek arra, hogy valaki öngyilkosságot fontolgat, de kihangsúlyozta, ez nem általánosítható.

Lehetnek szóbeli utalások, olyan kijelentések, amik nagyon direktek, például, hogy nincs értelme tovább élni, jobb lenne mindenkinek nélkülem, de ennél sokkal rejtettebb megnyilvánulások is, mint hogy nagyon fáradt vagyok, nincs már kedvem semmihez, motiválatlan vagyok

– magyarázta.