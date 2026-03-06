Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Képeken az Exatlon Hungary 2026-os évadának szereplői: mutatjuk! – Galéria

Exatlon
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 14:41
exatlon hungaryTV2
Négy év után tér vissza a TV2 sportrealityje. Az Exatlon Hungary 2026-ban is nagy izgalmakat ígér. Mutatjuk, kik csapnak össze ezúttal!
Szenzációs bejelentés érkezett: négy év után visszatér a TV2 képernyőjére a nagy sikerű sport-reality, az Exatlon Hungary! Elképesztően erős csapatok álltak össze, mutatjuk a Bajnokok és Kihívók sorát. Jakabos Zsuzsanna, Kenderesi Tamás és Valkusz Máté is piros mezt húz!

Exatlon Hungary 2026 sajtótájékoztatóján mutatkoztak be a szereplők
Az Exatlon Hungary 2026-os évadában nagyon erős Bajnok és Kihívó csapat gyűlt össze. A műsorvezető Palik László és Gelencsér Timi lesz, a sajtóeseményen Fischer Gábor is jelen volt (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon Hungary 2026-ban visszatér 

Ahogy arról már a Bors is beszámolt: a Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévénézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. A versenynek ezúttal is tíz bajnok és tíz kihívó vág neki, hogy a versengés végén eldőljön, melyik női és melyik férfi sportoló emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.

A korábbi négy évadban a Kihívók nagyobb számmal kerültek ki győztesként, és idén is elszánt „civil” csapat gyűlt össze, akad köztük táncművész, hegesztő és influenszer és sportelemző is.

Ők veszik fel a versenyt a profi sportolókkal: a Bajnok csapat azonban nem bizonyul könnyű ellenfélnek: olimpiai- és világbajnokok gyűltek össze a legkülönbözőbb sportágakat képviselve: van köztük úszó, küzdősportoló, labdarúgó és golfozó, de még egy paraatléta is! 

Exatlon Hungary 2026.03.06 Sajtótájékoztató
A Bajnok csapat nem adja majd könnyen a győzelmet! (Fotó: Tumbász Hédi / Bors)

Az Exatlon Hungary 2026 szereplőiért kattints az alábbi képünkre!

Galéria: Képeken az Exatlon Hungary 2026-os évadának szereplői: mutatjuk! – galéria
1/22
Négy év után tér vissza a népszerű sport-reality, az Exatlon Hungary

 

