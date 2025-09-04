Koós Boglárka rendszert keresett az életében

Csak próbáljuk megfejteni, mi játszódhatott le Koós Boglárka lelkében, mielőtt meghozta a lehető legsúlyosabb, végletes döntést, amit ember csak meghozhat. Aki ismerte a kedd reggel öngyilkosságot megkísérlő, fiatal színésznőt, most egy emberként teszi fel magának a kérdéseket: Mi történhetett azokban az órákban, melyekben Boglárka eldöntötte, megpróbál véget vetni az életének? Az eddig megjelent hírek szerint búcsúlevelet hagyott, melyben leírta, elfáradt. Hogy voltak-e ráutaló jelei annak, hogy a színésznő küzd a démonjaival? Az Origo információi szerint Koós Boglárka depresszióval küzdött, ami egy időre abban is meggátolta, hogy imádott hívatásában kiteljesedjen. A színésznő csupán pár napja tért vissza a Budaörsi Latinovits Színház társulatához, ahová alig egy évvel ezelőtt szerződött.

Koós Boglárka színésznő a színház világában tanulta meg kifejezni önmagát (Fotó: YouTube)

Koós Boglárka: „A színházban való tevékenykedés elmélyíti az emberi kapcsolataimat”

Akkor egy vele és fiatal színészkollégájával, Sas Zoltánnal készült interjúban boldogan mesélt karrierje főbb állomásairól, de azt is bevallotta, hogy számára még nem ért véget az útkeresés. „Amikor kislány voltam, énekesnő szerettem volna lenni. Aztán a gimnázium alatt részt vettem színházcsinálásban és elég hamar megéreztem, hogy a szövegek és a versek sokkal jobban ki tudják fejezni az érzéseimet, a világlátásomat, mindent. Azt éreztem meg nagyon korán, hogy a színházban való tevékenykedés elmélyíti az emberi kapcsolataimat. Sokkal jobban, mint bármi más” - kezdte a színésznő 9 hónappal ezelőtt a TV2040 Budaörs YouTube csatorna SzínTér című műsorában, ahol hozzátette:

Segít magamról gondolkodni és segít erről a világról gondolkodni. Ez a legtöbb nekem…”

Koós Boglárka öngyilkossági kísérlete számos kérdést vet fel (Fotó: YouTube)

„Elsodort az élet...”

A fiatal színésznő ezután rátért kezdeti szárnypróbálgatásainak időszakára, vagyis felidézte az első, sikertelen egyetemi felvételijének történetét és az azt követő időszakot. Szavaiból kitűnik, hogy akkor sem adta fel álmait, amikor csalódás érte. Sőt...„Elsőre nem vettek fel. Akkor Máthé Gábor osztályába felvételiztem, de harmadrostáztam egyébként, úgyhogy végigcsináltam az egész felvételi procedúrát. Másodjára Zsámbéki Gábor és Fullajtár Andrea vettek fel az osztályukba. Addig pedig a Nemes Nagy Ágnes színészképzésre jártam egy évig. Csodálatos volt… Nagyon sokat tanultam és így utólag, kellett is az az egy év. A diploma után egy évig szabadúszó voltam. Sok helyen játszottam” – mondta az interjúban a kedd reggel öngyilkosságot megkísérlő színésznő, akit végtelen tudásszomj és tanulási vágy jellemzett, de végül időhiány miatt el kellett engednie egyik nagy vágyát. „Megajándékoztam magam egy zongorával két évvel ezelőtt és el is kezdtem tanulni. Tanárral kezdtem és gondoltam, hogy idővel, majd magamban gyakorolok. Aztán elsodort az élet” - mesélt terveiről a színésznő.

Pont arról beszélgettünk néhány napja, hogy hogyan lehet valamilyen rendszert kialakítani, mondjuk a zongorázással kapcsolatban, vagy a nyelvtanulással kapcsolatban…”

- fejtegette akkor Koós Boglárka.