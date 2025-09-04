Sokatmondó, ahogy önmagát látta az öngyilkosságot megkísérlő Koós Boglárka

Nehéz szavakat találni és még nehezebb ezeket a szavakat leírni, hiszen az emberben zakatolnak a morális kérdések, miközben egy ország vár válaszokat a fiatal és roppant tehetséges színésznővel kapcsolatban a történtek után. De mit is tudunk? Szinte semmit… Koós Boglárka kedd reggel nem jelent meg a Budaörsi Latinovits Színházban, ahová feltehetően egy próbára várták. Ezért arra kérték a közelében élő kolléganőjét, hogy próbálja kideríteni, mi történhetett vele, hiszen Boglárkára egyáltalán nem volt jellemző, hogy késsen, vagy egyáltalán ne jelenjen meg színházban. A hírek szerint, Hartai Petra talált rá a színésznőre, aki az albérletében próbált meg önkezével véget vetni a az életének. Petra még időben érkezett ahhoz, hogy elvágja a kötelet, így Boglárka állapotát stabilizálni tudták a kiérkező mentők és beszállították a Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, ahol a hírek szerint jelenleg is küzdenek az életéért. Az Origo időközben úgy értesült, hogy a fiatal színésznő az öngyilkossági kísérlete előtt egy búcsúlevelet is hátrahagyott, amelyben arról írt, hogy „elfáradt”...

Koós Boglárka filmekben is szerepelt fiatal kora ellenére (Fotó: Kunos Attila)

Koós Boglárka öngyilkossága előtt: „Hajlamos vagyok mindent komolyan venni”

A történtekkel kapcsolatban rengeteg a találgatás. Egyes sajtóértesülések szerint Koós Boglárka az utóbbi időben nagyon lefogyott és depressziósnak látszott. Ugyanakkor egy 2024 februárjában vele készült interjúból kitűnik, hogy a lelki alkata szerint valóban hajlamos volt az önmarcangolásra.

„Anyukám mindig azt meséli, hogy nagyon nyugodt gyerek voltam. Ahova letettek, ott maradtam, nézelődtem. Szeretek megfigyelő lenni. Sokáig nehezen kezdeményeztem beszélgetéseket, de ebben már jobb vagyok. Jó érzés nyitni mások felé” – mondta akkor a nikolettkaracsony.comnak adott interjújában, ahol további gondolatait is megosztotta:

A közvetlenség valójában arról szól, hogy oda tudok-e figyelni a másikra, nem pedig arról, hogy tudok-e jól beszélni. Ez nem egy általános belső nyugalom, ilyen a habitusom. Magamban őrlődöm. Ez nem mindig jó, de sokszor vissza tudom forgatni egy előadásba. Azt sajnálom, hogy nem vagyok szórakoztató alkat. Irigylem azokat, akik állandóan humorral oldják a feszültséget, én hajlamos vagyok mindent komolyan venni

– jellemezte önmagát Koós Boglárka színésznő.