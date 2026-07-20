Rejtélyes események kezdték tönkretenni Jenő gazdaságát – a saját épelméjűségét is megkérdőjelezte

Jenő egy tapasztalt őstermelő, a tapasztalata ellenére azonban fokozatosan elveszítette a koncentrációs készségét, rendkívül nyugtalanul aludt, és olyan hibákat követett el, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna számára. Egy esetleges rontás lehetőségét eleinte képtelenségnek tartotta, ám egy különös pillanat mindent megváltoztatott.

Több évtizedes kemény és minőségi munka után a termés egyik napról a másikra romlani kezdett. Mint kiderült, rontás állhatott a háttérben. Fotó: Shutterstock

Tényleg rontás érhette Jenőt? A gazdasága korábban virágzott

Jenő több mint húsz éve termesztett különböző zöldségeket egy kis község határában. Pontosan ismerte a földjét és növényei minden rezdülését. Megbízható és korrekt emberként tartották számon, törzsvásárlói rendszeresen visszatértek hozzá. Nem messze tőle azonban egy másik őstermelő házaspár is gazdálkodni kezdett. Hasonló árut kínáltak, ráadásul feltűnően alacsony árakkal próbálták magukhoz csábítani a vevőket. Jenő nem félt a versenytől, az élet természetes rendjének tartotta a konkurencia megjelenését – ám hamarosan furcsa dolgokat kezdett tapasztalni. Többször is elfelejtette, melyik munkafolyamatot végezte már el és melyiket nem, összekeverte a rendeléseket, és nem egy alkalommal rossz mennyiséget szállított ki.

– Az volt a legijesztőbb, hogy már saját magamban sem bíztam. Néha úgy éreztem, mintha valaki szándékosan zavart keltene a fejemben – emlékezett vissza. Éjszakánként alig aludt, napközben pedig sokszor megmagyarázhatatlan szorongás tört rá. Időnként olyan sejtelme támadt, mintha figyelnék, ám amikor körülnézett, senkit sem látott.

A termése látványosan romlani kezdett

Nem csak Jenő lelkiállapota változott meg: a palánták egy része meggyengült, több növény alig hozott termést, máshol idő előtt elszíneződtek vagy elszáradtak a levelek. A férfi ellenőrizte az öntözést, a talaj minőségét és a növényvédő szereket is, de nem talált olyan egyértelmű hibát, amely ilyen jellegű problémákat okozhatott volna. A gyenge termés és a hibásan teljesített rendelések miatt a bevétele esni kezdett, miközben a közeli gazdaság egyre több vásárlót szerzett.

Jenő ekkor még csak az életkorát, a kimerültségét és a balszerencsét tette felelőssé mindezekért, egy reggel azonban olyasmit talált, amit már nem tudott félvállról venni: emberi alakú sárbaba feküdt a fóliasátor mögött. A nagyjából tenyérnyi figurát sárból formázták, minden kétséget kizáróan emberi kéz által. A sárbaba teste köré vékony növényi hajtásokat tekertek, a figura fejébe pedig egy elszáradt tövist nyomtak.

Jenőnek fogalma sem volt róla, mi ez az ijesztő tárgy, és hogyan kerülhetett oda. Hirtelen azonban bevillant neki egy piaci árus korábbi megjegyzése: a konkurens őstermelő pár nőtagjáról azt beszélték, hogy rendszeresen részt vesz egy okkult praktikákkal foglalkozó, zárt közösség összejövetelein. Elképzelhető persze, hogy mindez puszta szóbeszéd volt, mégis ekkor fordult meg először komolyan Jenő fejében, hogy talán megátkozták őt.