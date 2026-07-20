Rejtélyes események kezdték tönkretenni Jenő gazdaságát – a saját épelméjűségét is megkérdőjelezte

Jenő egy tapasztalt őstermelő, a tapasztalata ellenére azonban fokozatosan elveszítette a koncentrációs készségét, rendkívül nyugtalanul aludt, és olyan hibákat követett el, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna számára. Egy esetleges rontás lehetőségét eleinte képtelenségnek tartotta, ám egy különös pillanat mindent megváltoztatott.
Jenő több mint húsz éve termesztett különböző zöldségeket egy kis község határában. Pontosan ismerte a földjét és növényei minden rezdülését. Megbízható és korrekt emberként tartották számon, törzsvásárlói rendszeresen visszatértek hozzá. Nem messze tőle azonban egy másik őstermelő házaspár is gazdálkodni kezdett. Hasonló árut kínáltak, ráadásul feltűnően alacsony árakkal próbálták magukhoz csábítani a vevőket. Jenő nem félt a versenytől, az élet természetes rendjének tartotta a konkurencia megjelenését – ám hamarosan furcsa dolgokat kezdett tapasztalni. Többször is elfelejtette, melyik munkafolyamatot végezte már el és melyiket nem, összekeverte a rendeléseket, és nem egy alkalommal rossz mennyiséget szállított ki.
– Az volt a legijesztőbb, hogy már saját magamban sem bíztam. Néha úgy éreztem, mintha valaki szándékosan zavart keltene a fejemben – emlékezett vissza. Éjszakánként alig aludt, napközben pedig sokszor megmagyarázhatatlan szorongás tört rá. Időnként olyan sejtelme támadt, mintha figyelnék, ám amikor körülnézett, senkit sem látott.
Nem csak Jenő lelkiállapota változott meg: a palánták egy része meggyengült, több növény alig hozott termést, máshol idő előtt elszíneződtek vagy elszáradtak a levelek. A férfi ellenőrizte az öntözést, a talaj minőségét és a növényvédő szereket is, de nem talált olyan egyértelmű hibát, amely ilyen jellegű problémákat okozhatott volna. A gyenge termés és a hibásan teljesített rendelések miatt a bevétele esni kezdett, miközben a közeli gazdaság egyre több vásárlót szerzett.
Jenő ekkor még csak az életkorát, a kimerültségét és a balszerencsét tette felelőssé mindezekért, egy reggel azonban olyasmit talált, amit már nem tudott félvállról venni: emberi alakú sárbaba feküdt a fóliasátor mögött. A nagyjából tenyérnyi figurát sárból formázták, minden kétséget kizáróan emberi kéz által. A sárbaba teste köré vékony növényi hajtásokat tekertek, a figura fejébe pedig egy elszáradt tövist nyomtak.
Jenőnek fogalma sem volt róla, mi ez az ijesztő tárgy, és hogyan kerülhetett oda. Hirtelen azonban bevillant neki egy piaci árus korábbi megjegyzése: a konkurens őstermelő pár nőtagjáról azt beszélték, hogy rendszeresen részt vesz egy okkult praktikákkal foglalkozó, zárt közösség összejövetelein. Elképzelhető persze, hogy mindez puszta szóbeszéd volt, mégis ekkor fordult meg először komolyan Jenő fejében, hogy talán megátkozták őt.
Jenő először orvoshoz fordult, hogy kizárják a panaszai testi okait, ám a doktor csupán intenzív stresszre és enyhe szakmai kiégésre gyanakodott. Ezután egy falubeli ismerőse tanácsára – addigi elveit félretéve – felkeresett egy spirituális szakembert, hiszen azt gondolta, semmit sem veszíthet. Belátta, hogy mindenképpen segítségre van szüksége. Végül az ezoterikus tanácsadóra hallgatva egy energetikai tisztítást kért a gazdaságára, saját aurája, önvédelmi rendszere visszaépítésére pedig vizualizációval kombinált szellemi gyakorlatokat kezdett végezni. Habár valahol őrültségnek tartotta ezeket a praktikákat, gondolta próba, szerencse. Néhány hét múlva határozott javulást kezdett tapasztalni: egyre jobban aludt, könnyebben fókuszált a feladataira, és a növényállomány is egészségesebben fejlődött. Szépen lassan a vásárlók is visszatérni látszottak.
A pszichológia szerint a tartós stressz, a rivalizálásból fakadó nyomás és a fenyegetettség érzése könnyen okozhat koncentrációs zavarokat, alvásproblémákat és fokozott gyanakvást, paranoid gondolatokat. A tisztító szertartás azért is hozhatott megkönnyebbülést Jenőnek, mert visszaadta számára a kontroll érzését.
Az okkult tanok követői ezzel szemben úgy vélik, hogy a rontás nagyon is valóságos: egy olyan, ellenséges szándékkal létrehozott energetikai hatás, amely az ember aurájára, lelkiállapotára, és életének alakulására is hatással lehet.
Jenő szóban soha senkit sem vádolt meg, hiszen konkrét bizonyítéka nem volt a történtekre. Egy dologban azonban még ma is teljesen biztos: attól a naptól kezdve, hogy megerősítette a saját lelki és mentális határait, fokozatosan visszakapta az irányítást az élete felett.
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